Червен бряг поздрави гордостта си Карлос Насар

Кметът на Червен бряг Атанас Атанасов поздрави гордостта на града Карлос Насар за спечелената втора поредна награда "Спортист на годината" за 2025-а.

Ето съобщението на градоначалника Атанасов:

"Уважаеми съграждани,

От името на общинското ръководство и на червенобрежката общественост изразявам своята дълбока признателност, почит и благодарност и поздравявам нашето момче, нашия шампион Карлос, който за втори път беше избран за „Спортист на годината“. Това високо отличие е заслужено признание за неговия изключителен талант, неуморен труд и силен дух. С постиженията си той не само утвърждава името си сред най-добрите спортисти за втора поредна година, но и прославя Червен бряг отново, превръщайки се в пример и вдъхновение за младите хора в нашата община.

Тази награда е символ на труд, дисциплина, постоянство и вяра, които той притежава. Тя е доказателство, че когато талантът срещне упоритата работа и силния характер, граници не съществуват.

Карлос Насар е гордост за Червен бряг. Със своите успехи той прославя не само родния ни град, но и България. Неговите победи вдъхновяват младите хора да вярват в мечтите си, да спортуват, да бъдат отговорни и целеустремени. Той показва, че от малкия град могат да израснат големи шампиони.

От мое име изказвам искрена благодарност и към неговите треньори, към семейството му и към всички, които стоят зад този впечатляващ път към върха. Успехът никога не е само личен – той е плод на общи усилия, подкрепа и всеотдайност.

Скъпи Карлос, благодарим ти, че прославяш името на България и на Червен бряг с достойнство и чест. Благодарим ти за емоцията, за радостта и за примера, който даваш на всички нас. Пожелаваме ти здраве, още много победи и нови върхове, които да покориш!

Червен бряг те обича и се гордее с теб!

С уважение,

Атанас Атанасов

Кмет на община Червен бряг"