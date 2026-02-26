Популярни
Димитър Илиев проведе среща с Карлос Насар

  • 26 фев 2026 | 20:06
  • 456
  • 0
Димитър Илиев проведе среща с Карлос Насар

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе среща с Карлос Насар, който бе избран за Спортист №1 на България за втора поредна година. По време на разговора министърът поздрави младия шампион за изключителните му постижения и за приноса му към авторитета на българския спорт на международната сцена.

​През 2025 г. Кaрлос се утвърди като един от най-успешните български спортисти, след като спечели световна и европейска титла във вдигането на тежести. Олимпийският шампион от летните игри в Париж през 2024 г. остана непобеден в официално състезание през последните 12 месеца.

​На европейското първенство в Кишинев през април 2025 г. той триумфира за трети път на континентален шампионат, като постави световни рекорди в движението изтласкване и в двубоя в категория до 96 кг.

​През октомври Насар стана световен шампион в трета различна категория – до 94 кг, като отново подобри световния рекорд в изтласкването.

​По време на срещата министърът подчерта, че успехите на Насар са вдъхновение за младите хора в България и доказват, че с труд, дисциплина и постоянство могат да се постигат върхови резултати. Обсъдени бяха и бъдещите състезания, спортната подготовка и развитието на спорта у нас.

​Министърът на младежта и спорта пожела успешна подготовка и още много победи, които да прославят България на световната спортна сцена.

