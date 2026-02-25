Карлос Насар отново е "Спортист на годината"!

Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  • 25 фев 2026 | 20:35
За втори пореден път Карлос Насар спечели класацията "Спортист на годината" - за 2025-а, както беше и за 2024-та. Церемонията за най-важната награда в българския спорт бе излъчена на живо в Sportal.bg.

Карлос Насар получи 1040 от гласовете на 117 журналисти, участвали в 68-ата анкета. Той е деветият спортист с повече от една такава награда. Президентът Илияна Йотова обяви името на победителя и му връчи приза.

"Днес е празник, който ни събира всички заедно в благодарност като българи. Знаем, че вие, българите, можете! Поздравявам организаторите за това събитие, защото церемонията отстоява времето. Тя е нашата благодарност към всички български спортисти, към техните треньори и ръководители. Церемонията е един голям дар и за обикновените хора, които са се събрали тук сега на едно място", каза Йотова.

"Прекрасно е да видим спортистите ни без екипите, а като обикновени хора. Това са нашите деца и нашите приятели. На добър час", допълни президентът.

21-годишният щангист, който е роден в Париж, успя да спечели за България през 2025 година европейска и световна титла във вдигането на тежести.

На 19 април 2025 г. на европейското първенство в Кишинев. (Молдова), Карлос Насар дебютира в състезание в категория до 96 кг., печелейки шампионската титла с 3 златни медала в изхвърлянето, изтласкването и двубоя. С третия си опит в изхвърлянето поставя нов световен рекорд за мъже – 188 кг., а в последния си 6-и опит чупи и световния рекорд в двубоя – 417 кг. Още по-впечатляващо е, че рекордите са постигнати с лично тегло 93.35 кг., над 2.5 кг под лимита за категорията.

21-годишният талант, който живее в Червен бряг, печели третата си световна титла във Фьоде (Норвегия) след като наваксва 9 килограма изоставане от Алиреза Седех Моеини от Иран, който завършва първи със световен рекорд от 182 кг. изхвърлянето. В изтласкването Карлос Насар печели титлата с втория си опит 219 кг., а в третия поставя нов световен рекорд в категорията - 222 кг.

