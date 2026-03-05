Карлос Насар: Всички щангисти заслужават условия и уважение

Карлос Насар изрази подкрепата си към всеобщия протест на клубовете по вдигане на тежести срещу досегашния председател Стефан Ботев. Както е известно, Асен Златев е новоизбраният президент на федерацията, но заради различни жалби не може да влезе в управата.

Ситуацията на безтегловност заплашва не само финансовото настояще и бъдеще на спортистите, но и участието им на предстоящото Европейско първенство и последващи международни турнири.

Карлос Насар е сред най-видните поддръжници на Асен Златев и надеждата за положителна промяна във федерацията.

"Днес, за съжаление, няма да успея да дойда на протеста, но искам да изразя подкрепата си към всички, които са там", каза Насар във видеото. "Вдигането на тежести е спорт с голяма история у нас. Всички състезатели и треньори заслужават условия и уважение.

Също така вярвам, че нашата федерация може да постигне прозрачност и условия за всички състезатели", каза Насар във видеото, което беше излъчено на протеста пред ММС.