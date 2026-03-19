Очаквайте от 11:00: "Гостът на Sportal.bg" с министъра на спорта Димитър Илиев
Лудогорец предлага нови договори на двама титуляри

  • 19 март 2026 | 09:24
Лудогорец продължава мисията си по подписването на нови договори с основните си играчи. След като контрактите си с клуба подновиха Серджио Падт, Квадво Дуа, Кайо Видал и Бърнард Текпетей, на дневен ред са двама от основните защитници на разградчани - испанецът Сон и португалецът Диниш Алмейда, твърди "Тема Спорт.

Те са основни в стълбове в ариергарда и "орлите" желаят да ги задържат поне още един сезон. 31-годишният Сон дойде през лятото на 2023-а и постепенно се утвърди като несменям десен бек, като и често бележи. Алмейда дойде на "Хювефарма Арена" в началото на 2023 година. Той имаше период на тежка контузия, но успя да се възстанови и да се върне още по-силен.

С изтичащи договори през юни са още Педро Нареси, Иван Йорданов и Георги Терзиев, който вече е основна част от дубъла. За първите двама ще се преценява на малко по-късен етап.

Алмейда ще пропусне днешното гостуване на Спартак Варна, заради наказание. Аут за него е и централният нападател на разградчани Руан Крус. Бразилецът се появи на терена срещу ЦСКА (3:0) като резерва и отбеляза последния гол в мрежата на Фьодор Лапухов от дузпа. Това се случи в 71-ата минута. В 87-ата обаче трябваше да напусне и на негово място влезе сънародникът му Ногейра. Руан Крус е с мускулна травма и няма да бъде рискуван в срещата с варненци. Отсъствието му ще отвори вратата за изява на някой измежду Ерик Биле и Матеус Машадо.

В мача на "Коритото" участие няма да вземе и халфът Филип Калоч. Той също е наказан. Двамата са решили да изчистят картоните си именно за гостуването на "соколите", което се очаква да бъде спечелено с лекота.

