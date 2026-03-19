Спартак (Варна) влиза в мач за историята

  • 19 март 2026 | 08:52
Спартак (Варна) влиза в мач за историята

В кратката история на съперничеството между Лудогорец Разград и Спартак Варна на ниво efbet Лига, разградчани имат превес с четири победи и едно равенство, постигнато през изминалия полусезон в Хювефарма Арена. Предстоящата среща е от изключително значение и за двата отбора. Спартак се бори ожесточено за оцеляване, докато всяка точка за Лудогорец е ценна в битката за титлата. При евентуална победа „соколите“ ще запишат първи исторически успех срещу най-доминиращия отбор в страната през последното десетилетие. С контузия е халфът Дамян Йорданов, но въпреки това опитният наставник Гьоко Хаджиевски най-вероятно ще запази досегашната игрова схема.

Очаква се Димо Кръстев и Матео Петрашило да действат в центъра на отбраната, а капитанът Ангел Грънчов да подпомага Цветослав Маринов в дефанзивния вал. В предни позиции „соколите“ отново ще разчитат на креативността на Алесандро Нашименто да Силва – Шанде, който донесе точката през миналия полусезон, както и на головия нюх на Георг Стояновски.

/Пламен Трендафилов/

Рилци не стигна до Разград

