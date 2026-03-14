Фермин Алдегер се завръща в MotoGP за Гран При на Бразилия

  • 14 март 2026 | 07:49
Новобранецът на годината в MotoGP за сезон 2025 Фермин Алдегер ще направи своето завръщане в кралския клас по време на предстоящата следващата седмица Гран При на Бразилия в Гаяна.

Пилотът на Грезини Дукати се контузи тежко в началото на януари след падане по време на тренировки със супербайк мотор във Валенсия. Впоследствие Алдегер пропусна цялата предсезонна подготовка и първия кръг за годината, но ще се завърне за втория състезателен уикенд идната седмица.

Все пак участието на Алдегер на Гаяна не е гарантирано, тъй като той трябва да премине медицински преглед преди началото на състезателния уикенд. Традиционно тези прегледи се провеждат в четвъртък между срещите с медиите на пилотите.

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

  • 14 март 2026 | 04:58
  • 20429
  • 0
Само един световен шампион мести старт заради войната?

Само един световен шампион мести старт заради войната?

  • 13 март 2026 | 21:05
  • 783
  • 0
Шумахер: Ред Бул плаща цената за напусналите

Шумахер: Ред Бул плаща цената за напусналите

  • 13 март 2026 | 20:52
  • 1616
  • 1
За какво са си говорили Хаджар и доктор Марко след Мелбърн?

За какво са си говорили Хаджар и доктор Марко след Мелбърн?

  • 13 март 2026 | 19:46
  • 1277
  • 0
Тото Волф: Предимството ни в Китай е в завоите

Тото Волф: Предимството ни в Китай е в завоите

  • 13 март 2026 | 19:37
  • 1199
  • 0
Солберг спаси само 1 секунда от аванса си в рали "Сафари", Ожие го настига

Солберг спаси само 1 секунда от аванса си в рали "Сафари", Ожие го настига

  • 13 март 2026 | 19:00
  • 1312
  • 0
Водещи Новини

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
  • 3897
  • 42
Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай

Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай

  • 14 март 2026 | 05:39
  • 10995
  • 9
Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

  • 14 март 2026 | 07:47
  • 4737
  • 5
Спартак (Вн) и ЦСКА 1948 търсят завръщане към победите - домакините мислят за спасение, а гостите за топ 3

Спартак (Вн) и ЦСКА 1948 търсят завръщане към победите - домакините мислят за спасение, а гостите за топ 3

  • 14 март 2026 | 07:30
  • 2150
  • 4
Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

  • 14 март 2026 | 07:45
  • 1168
  • 3
България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

  • 14 март 2026 | 07:15
  • 1609
  • 1