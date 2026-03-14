Фермин Алдегер се завръща в MotoGP за Гран При на Бразилия

Новобранецът на годината в MotoGP за сезон 2025 Фермин Алдегер ще направи своето завръщане в кралския клас по време на предстоящата следващата седмица Гран При на Бразилия в Гаяна.

Пилотът на Грезини Дукати се контузи тежко в началото на януари след падане по време на тренировки със супербайк мотор във Валенсия. Впоследствие Алдегер пропусна цялата предсезонна подготовка и първия кръг за годината, но ще се завърне за втория състезателен уикенд идната седмица.

🚨 @Aldeguer54 is set to return to action at the #BrazilianGP 🇧🇷 subject to a final medical check 💪 #MotoGP pic.twitter.com/uNp4D7K66D — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 13, 2026

Все пак участието на Алдегер на Гаяна не е гарантирано, тъй като той трябва да премине медицински преглед преди началото на състезателния уикенд. Традиционно тези прегледи се провеждат в четвъртък между срещите с медиите на пилотите.

Снимки: Gettyimages