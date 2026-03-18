Баная се надява уличните трасета в MotoGP да не са „състезания на паркинг“

Пилотът на Дукати Пеко Баная заяви, че приема плановете на MotoGP за състезание по улиците на Аделаида от следващата година, стига да е „безопасно“ и в „забавна обстановка, без да се налага да го правим на паркинг“.

MotoGP предизвика сериозно вълнение миналия месец, когато обяви, че ще премести Гран при на Австралия от емблематичната писта „Филип Айлънд“ на улично трасе в Аделаида от 2027 година.

Пистата в Аделаида е модифицирана версия на тази, използвана от Формула 1 през 80-те и началото на 90-те години на миналия век, като от MotoGP Sports Entertainment (преди Dorna Sports) настояват, че тя ще отговаря на съвременните стандарти за безопасност.

Запитан по темата в ново интервю за GPOne, Пеко Баная споделя, че приема идеята и смята, че трасето в Аделаида изглежда прилично, стига да не се окаже „паркинг“.

„Ако пистата е безопасна и можем да се състезаваме в забавна обстановка, без да се налага да го правим на паркинг, тогава съм щастлив - обясни пилотът на Дукати. - Видях конфигурацията на пистата в Аделаида; не изглежда зле. Определено е по-добра от „Балатон Парк“, който по същество е паркинг. Ще бъде нещо различно и интересно. Очевидно е, че емоционално е трудно да загубиш писта като „Филип Айлънд“; беше наистина страхотно да се състезаваме там.“

Снимки: Gettyimages