Строл вече търси заместник на Нюи за шеф на Астън Мартин?

Два кръга след началото на сезона във Формула 1 постът Ейдриън Нюи начело на Астън Мартин изглежда е заплашен. След състезанието в Шанхай се появиха слухове, че собственикът на Астън Мартин Лорънс Строл вече търси нов шеф на тима, с когото да смени Нюи.

Неудачният старт на сезона на Астън Мартин и няколко спорни решения на Нюи са ускорили процеса, като се предполага, че ако той бъде сменен, дизайнерът ще продължи да ръководи създаването на болидите на тима и ще остане партньор в компанията.

Репликата на Нюи, че в Хонда „не са готови тази година да се борят във Формула 1“ се смята, че е била репликата, която е убедила Строл-старши, че е допуснал грешка с назначаването на британеца.

Доскоро се смяташе, че бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър активно се бори за този пост, но той е бил много по-амбициран да се сдобие с дела от 24% на Otro Capital в Алпин. В Китай обаче шефът на Алфин Флавио Бриаторе потвърди, че от този дял се интересува и Мерцедес, което най-вероятно ще постави всички други кандидати в доста по-неизгодна позиция. Което може да върне Хорнър в преговорите със Строл за позицията на Нюи.

