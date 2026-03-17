Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
По-високото тегло ли дърпа Ред Бул назад?

  • 17 март 2026 | 14:05
  • 858
  • 1

Представянето на Ред Бул в първите два кръга от сезон 2026 във Формула 1 се оказа разочароващо на фона на показаното от тима в хода на предсезонните тестове. Новата задвижваща система, дело на Ред Бул Пауъртрейнс се оказа сравнително надеждна, въпреки отпадането на Исак Хаджар в Австралия.

Тимът няма сериозни трудности, свързани с работата на батериите или управлението на процесите в задвижващата система, няма и ясно изразени слабости, свързани с аеродинамиката на болида.

Но темпото определено липсва, особено в квалификациите.

Според данни, получени при минаването на болидите на кантара в Шанхай, колата на Ред Бул е доста по-тежка от тези на част от другите отбори. Заснемането на тези процедури стана след квалификацията в Китай, като до кантара се озоваха няколко тв екипа и ВИП гости на Формула 1, които след това сравниха данните, които са заснели.

Според тях, колата на Ред Бул с 20 килограма по-тежка от болида на Алпин и с 19 килограма по-тежка от автомобила на Макларън. Теглото, постигнато от Ред Бул е 798,5 килограма без горивото, а минималното тегло на пилота е 82 кг. На практика, Ред Бул е на нивото на минималното тегло от миналата година.

Точно тази разлика в килограмите може да обясни липсата на темпо и динамика, както и по-високата деградация на гумите, които понасят повече натоварвания.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Синер поздрави Кими Антонели за историческата му победа

Над 100 участници в първия кръг от шампионата по мотокрос край Поморие

Мотокрос от националния календар събира състезатели край Елхово на 28 и 29 март

Никола Цолов поздрави Антонели за първата му победа

В Ред Бул не са оправили стартовете си, но имат по-големи проблеми

Рали звездите поздравиха Кацута за първата му победа

