  Монтоя критикува оплакващите се Верстапен и Норис

Монтоя критикува оплакващите се Верстапен и Норис

  • 17 март 2026 | 14:29
Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя остро критикува последните световни шампиони Макс Верстапен и Ландо Норис заради поредица им оплаквания от промените в техническите правила.

От появата на новите автомобили за сезон 2028 Верстапен се оплаква от тях пред медиите, обясни, че Формула 1 е станала „Формула Е на стероиди“ и всеки път намира нещо ново, от което да недоволства. Шефът на Мерцедес Тото Волф и независими анализатори отбелязаха, че Макс е толкова гласовит в оплакванията и защото Ред Бул изостана и той води битки да си пробие път от втората половина на колоната към по-предни позиции.

Формула 1 губи 200 милиона долара от двата отменени старта

Настоящият световен шампион Ландо Норис също недоволства от новите правила и също като Макс има проблеми с представянето на тима му – нито един от двамата пилоти на Макларън не успя да стартира в Гран При на Китай в неделя заради технически проблеми. Норис пък обясни, че във Формула 1 са сменили „най-добрите с най-лошите автомобили“.

Монтоя обаче е на мнение, че не само шампионите, а изобщо участниците във Формула 1 не би трябвало да влияят зле на имиджа на спорта и да го представят в неблагоприятна светлина.

Алонсо: Формула 1 стана световен шампионат на батериите

„За тези, които не уважават спорта, има изход през вратата“, образно обясни Монтоя, с което подкрепи предупрежденията на Карлос Сайнц отпреди началото на сезона, че пилотите не би трябвало да критикуват новите технически правила и Формула 1.

Снимки: Gettyimages

