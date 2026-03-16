Популярни
Какво означава преизбирането на Лапорта за бъдещето на Ханзи Флик начело на Барселона?

  • 16 март 2026 | 11:20
  • 2016
  • 1

Наставникът на Барселона Ханзи Флик също е приветствал вчерашното преизбиране на Жоан Лапорта за нов мандат начело на клуба, съобщава местната преса. Германецът многократно е изразявал ясно своята позиция и желание за приемственост и стабилност на проекта, по който се работи в клуба и е бил пределно ясен, че ще остане начело на каталунците само и единствено с настоящото ръководство. Настоящото развитие на ситуацията означава, че той ще подпише нов договор до лятото на 2028 година в следващите седмици и по този начин още една ключова точка от развитието на настоящия план ще бъде официализирана.

Лапорта остава начело на Барселона след разгромна победа на изборите

Споразумението между двете страни е за още един сезон, което означава, че Флик ще остане начело на клуба до юни 2028 година, а местните медии твърдят, че именно това най-вероятно ще е и момента на раздяла. Преговорите за нов контракт са били проведени още в края на миналата година, а всичко е било окончателно договорено на среща между Лапорта, мениджърът Пини Захави и германският наставник през февруари. Самият Флик е предпочел обявяването да бъде отложено за след края на изборите и момента, когато ще бъде напълно сигурно, че настоящото ръководство остава начело на Барса.

“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола
Треньорът и спортно-техническото ръководство вече са избистрили голяма част от плановете за селекция през следващото лято. Спортният директор Деко ще бъде натоварен със задачата да осигури подписа на нов класен централен нападател и централен защитник, които да повдигнат класата на отбора за следващата кампания.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Собослай: Ако не се събудим, ще трябва да се задоволим с Лигата на конференциите

Собослай: Ако не се събудим, ще трябва да се задоволим с Лигата на конференциите

  • 16 март 2026 | 10:56
  • 1955
  • 1
Анчелоти за Бразилия, Винисиус, Валверде и новия Реал

Анчелоти за Бразилия, Винисиус, Валверде и новия Реал

  • 16 март 2026 | 09:57
  • 2161
  • 0
Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 09:46
  • 7482
  • 3
Мексиканци поставиха рекорд на футболна тренировка

Мексиканци поставиха рекорд на футболна тренировка

  • 16 март 2026 | 09:43
  • 684
  • 0
Бруно Фернандеш подобри рекорд на Бекъм

Бруно Фернандеш подобри рекорд на Бекъм

  • 16 март 2026 | 07:38
  • 3574
  • 1
Алегри: Хората говореха за Скудетото, но трябва да сме реалисти

Алегри: Хората говореха за Скудетото, но трябва да сме реалисти

  • 16 март 2026 | 06:36
  • 1492
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 14930
  • 65
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
  • 3217
  • 4
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 691
  • 0
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 6670
  • 28
Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 09:46
  • 7482
  • 3
Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

  • 16 март 2026 | 07:50
  • 4398
  • 8