Какво означава преизбирането на Лапорта за бъдещето на Ханзи Флик начело на Барселона?

Наставникът на Барселона Ханзи Флик също е приветствал вчерашното преизбиране на Жоан Лапорта за нов мандат начело на клуба, съобщава местната преса. Германецът многократно е изразявал ясно своята позиция и желание за приемственост и стабилност на проекта, по който се работи в клуба и е бил пределно ясен, че ще остане начело на каталунците само и единствено с настоящото ръководство. Настоящото развитие на ситуацията означава, че той ще подпише нов договор до лятото на 2028 година в следващите седмици и по този начин още една ключова точка от развитието на настоящия план ще бъде официализирана.

Лапорта остава начело на Барселона след разгромна победа на изборите

Споразумението между двете страни е за още един сезон, което означава, че Флик ще остане начело на клуба до юни 2028 година, а местните медии твърдят, че именно това най-вероятно ще е и момента на раздяла. Преговорите за нов контракт са били проведени още в края на миналата година, а всичко е било окончателно договорено на среща между Лапорта, мениджърът Пини Захави и германският наставник през февруари. Самият Флик е предпочел обявяването да бъде отложено за след края на изборите и момента, когато ще бъде напълно сигурно, че настоящото ръководство остава начело на Барса.

Треньорът и спортно-техническото ръководство вече са избистрили голяма част от плановете за селекция през следващото лято. Спортният директор Деко ще бъде натоварен със задачата да осигури подписа на нов класен централен нападател и централен защитник, които да повдигнат класата на отбора за следващата кампания.

Снимки: Gettyimages