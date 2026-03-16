Флик: Има неща, които трябва да подобрим

Треньорът на Барселона Ханзи Флик за пореден път показа своята немска педантичност, дори и след гръмката победа с 5:2 над Севиля. Той призна, че е доволен от този успех, но също така каза, че има и неща, които отборът му трябва да подобри.

"Трябва да подобряваме някои неща. Бяхме малко бавни при подаванията, липсваше ни ритъм. Но, разбира се, сме щастливи от победата и от завръщането на Гави. За него това е важна стъпка в правилната посока. Днес ситуацията, при такъв голям резултат, беше подходяща за неговото включване. На тренировките също го виждам в добра форма; печели единоборства. Всички в Барса сме щастливи, че той се завърна. Роналд реши да му даде капитанската лента... това беше негово решение. И то показва каква е атмосферата в съблекалнята. Да, но един гол започва от самото изграждане на атаката, не само в края ѝ. А когато загубиш топката, трябва да пресираш. Има играчи, които се представиха много добре, като Олмо, Рафиня, Кансело... Но настоявам, че има неща, които отборът трябва да подобри", започна Флик.

"Много неща се получиха добре, но имаше някои ситуации на терена, които не ми харесаха особено. Имаме три точки и пет отбелязани гола, но в началото не играхме с достатъчно увереност. Знам, че изиграхме много мачове и може би за някои играчи те са твърде много, но трябва да играем по-бързо с оглед на предстоящите двубои, защото Нюкасъл е страхотен отбор. Трябва да мислим какво можем да подобрим, защото това е, което обичам да правя, и това е моята работа. Нека хората ме разберат. Щастлив съм, но в сряда ще трябва да покажем най-доброто си лице", допълни германецът.

Той говори и за завръщането в игра на Ямал и Педри.

"Добре е за Ямал да играе. Трябва да се поддържа ритъм. А и Руни имаше лек проблем. Но още преди мача знаех, че Ламин ще играе. За Педри ще трябва да се адаптираме. Трябва да действаме стъпка по стъпка, но съм щастлив, че той може да играе и е на разположение. Ако може да играе 45 минути, добре. Ако са 60, още по-добре. А ако са 90, перфектно. Но той претърпя две контузии и трябва да бъдем внимателни", каза още специалистът.

Снимки: Gettyimages