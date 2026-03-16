Исторически хеттрик за Жоан Лапорта на изборите потвърди правилото в Барселона

Жоан Лапорта получи още 5 години начело на клуба, които ще се добавят към вече изкараните 12, след като спечели изборите през 2003, 2021 и 2026 г. и беше единствен кандидат през 2006 г.

Традицията в Барселона, според която всеки действащ президент, който се кандидатира за преизбиране, печели отново вота, се потвърди. Това беше първият път, в който Жоан Лапорта се изправя пред подобно обстоятелство, тъй като през 2006 г., след победата си през 2003 г., той беше единственият кандидат, събрал необходимия брой подписи. От четирите пъти, в които 62-годишният Жоан Лапорта и Еструк се е явявал на избори, адвокатът от Барселона е печелил три. И всичките – с категорична преднина. Единствената му загуба е през 2015 г. от Жосеп Мария Бартомеу, което само затвърждава правилото, че действащият президент винаги бива преизбиран.

Жоан Лапорта е начело на каталунския гранд вече 12 години. Седем през първия си период (2003-2010) и пет през втория (2021-2026), който сега ще удължи с още пет години. Така, ако завърши мандата си, който ще продължи до 2031 г., той ще е бил президент в продължение на 17 години, изпреварен единствено от 22-те години на Жосеп Луис Нунес.

Двата етапа на Лапорта

Преди да се кандидатира за първи път като водеща фигура, през 1997 г. Жоан Лапорта е част от кандидатурата на Анхел Фернандес, която не успява да победи Нунес. В края на същата година той оглавява платформата „Син слон“, която през 1998 г. внася вот на недоверие срещу Жосеп Луис Нунес, но той не минава. През 2000 г. се присъединява към кандидатурата на Луис Басат, която губи от Жоан Гаспарт.

Гаспарт подава оставка няколко месеца преди изборите през 2003 г. Кандидатурата на Жоан Лапорта, с лозунга „Първо, Барса“, има огромен успех и печели 52,57% от гласовете (общо 27 138), далеч пред самия Басат (31,80%), Жорди Мажо, Жосеп Мартинес-Ровира, Жосеп Мария Мингея и Жауме Яурадо. На 41 години Лапорта става най-младият президент в историята на клуба.

След месеци на спорове и съдебни решения относно датата на провеждане, в крайна сметка през септември 2006 г. избори не се състояха, тъй като Жоан Лапорта беше единственият кандидат, представил необходимите подписи (всъщност ги надхвърли четири пъти). Така той изпълни втория си мандат до края му през 2010 г., след като преодоля вот на недоверие и масови оставки в управителния съвет.

Единадесет години по-късно, след загубата от Бартомеу през 2015 г., Лапорта отново се кандидатира през март 2021 г. с мотото „Обичаме Барса“. „Барто“ беше подал оставка месеци по-рано, през октомври 2020 г. Лапорта отново спечели с голяма преднина, получавайки 54,28% от гласовете (общо 30 184), далеч над 29,99% за Виктор Фонт (16 679 гласа) и 8,58% за Тони Фрейша (4 769). Това отново потвърди правилото, че няма действащ президент, който да се кандидатира отново и да не спечели вота.

