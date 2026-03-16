Лапорта с първо интервю след преизбирането: посочи новите приоритети пред Барса, похвали се с постиженията

Преизбраният президент заяви пред TV3, че се надява неговият вицепрезидент „да вдигне Шампионската лига, защото го заслужава“, преди официалното предаване на властта.

Той призова опозицията „да се замисли върху стратегията на конфронтация и разделение“ и отвори вратата за Меси, за да „закърпим това, което може да е било нарушено“ по време на новия му мандат. Жоан Лапорта направи преглед на приоритетните въпроси, с които ще се заеме по време на новия си мандат като президент на Барселона до 2031 г. След убедителната си победа на изборите в клуба, Лапорта даде близо половинчасово интервю за TV3 в ранните часове на деня. В него той коментира предизборната кампания и най-вече целите, които ще го занимават, след като отново заеме поста си начело на клуба. Именно заради настоящия устав, официалното предаване на властта от човека, изпълнявал длъжността президент след обявяването на изборите – неговият бивш вицепрезидент Рафаел Юсте – беше един от аспектите, по които беше попитан след един часа сутринта.



„Бих бил много щастлив и горд, ако Юсте вдигне Шампионската лига, а аз ще бъда там, където ми е мястото. Ако Юсте вдигне трофея, ще бъде много хубаво, той ми е като брат, така че ако спечели Ла Лига или Шампионската лига, ще бъде страхотно“, заяви той. Въпреки това, Лапорта посочи, че ще има „формули за съжителство с Юсте“, докато предаването на властта стане факт. „Ще го обсъдим с Юсте, който е президент, защото уставът трябва да се спазва – това е правилото, което кара клуба да функционира. Сега се създава безпрецедентна ситуация и ще трябва да я управляваме по някакъв начин. Ще има формули. Може би ще съжителстваме, въпреки че подписът и крайната отговорност може да са на Юсте“, отбеляза той. „Разбирам, че с Юсте ще съжителстваме, защото проектът за изграждане на бъдещето е същият“, настоя той.

Лапорта остава начело на Барселона след разгромна победа на изборите

Относно действията на конкурентната кандидатура по време на кампанията и как трябва да се управлява евентуална опозиция в бъдеще, Лапорта отправи ясно послание. „Това е размисъл, който трябва да бъде направен от опозицията. Когато искаш да си президент, трябва да си президент на всички фенове на Барселона. Това е нашият модел. Всички, които помогнаха да спечелим толкова убедително, както и другите членове, които заложиха на другата кандидатура, трябва да видят, че това, което предлагаме, го правим, защото разбираме, че е добро за Барса. Другата кандидатура търсеше разделение и конфронтация, затова може би те са тези, които трябва да направят размисъл в този смисъл“, посочи той.

Лапорта беше попитан дали този нов мандат ще послужи за възстановяване на връзката с най-добрия футболист в историята на клуба, Лео Меси. „От моя страна би било прекрасно, ако можем да закърпим това, което беше счупено“, увери той. В коментара си за аржентинската звезда той потвърди идеята за отдаване на почит и издигане на статуя на „Камп Ноу“. „Казахме го: Лео заслужава почит, а също и статуя. Статуята е много символична, тя го поставя наравно с Кройф и Меси. Само великите имат статуя на „Камп Ноу“. Лео ще бъде свързан с Барселона по начина, по който той иска. Той взе решение на тези избори и аз го уважавам. Направи това, което трябваше. И вратите на Барса са отворени за него, когато пожелае, за да продължи да укрепва и да придава величие на тази институция, която е Барселона. Той и други играчи, които са легенди на Барса. Да видиш как легендите се свързват с Барса... говорих с Ето'о, с Маркес, с 'Буси'... има и други, които със сигурност искат да останат свързани с Барса, като Иниеста, по-интензивно, а не от разстояние... отворени сме да видим как се развиват в професионалния си път, след като са били легенди на Барса“, заяви той.

Лапорта изброи приоритетите, с които ще се заеме в непосредствения си мандат, уверявайки, че неговият успех „не е чудо, въпреки че съм ходил при свещеници, а е добра работа“. „Това ще бъдат най-добрите години от живота ни“, каза той, използвайки фраза от предизборната си кампания. „Ще продължим да залагаме на регулярните приходи на клуба. Този сезон искаме да постигнем положителни резултати, да напреднем с работата по стадиона, което е фундаментално. Деко и неговият екип да могат да работят спокойно за следващата кампания. Има контракти, които трябва да се предоговорят. Ние, които носим отговорността да управляваме клуба, трябва да сме нащрек. Приемствеността не се импровизира. Това, което правим, не е чудо. Аз съм прекарал 14 години със свещеници и вярвам в чудеса, но това е работа на служителите на клуба. Всичко е по-просто, отколкото изглежда, ако си добре организиран и имаш ясен път“. По отношение на икономическото подобрение той говори за „Камп Ноу“. „Представете си какво ще бъде, когато „Спотифай Камп Ноу“ работи на пълни обороти, когато третият етаж и покривът бъдат завършени.“

Какво означава преизбирането на Лапорта за бъдещето на Ханзи Флик начело на Барселона?

„Ще го видим в рамките на тези пет години, по-скоро рано, отколкото късно“, подчерта той.

Лапорта отпразнува яснотата, с която членовете на клуба изразиха волята си на изборите, което съвпадна с усещанията му по време на кампанията. „Никога не спряхме да усещаме подкрепата на членовете. Резултатът е много категоричен. Нашето предложение за приемственост и за свършената работа беше разбрано. Вече очаквахме, че ще се справим много добре, след като построихме нов стадион, страхотен отбор и възстановихме клуба икономически. Трябва да продължим така, изграждайки бъдещето“, заяви той. Лапорта уточни, че е отпразнувал победата си на урните „с кава, а не с шампанско“ и каза, че финалната му прегръдка с другия кандидат, Виктор Фонт, „беше хубава“.

Исторически хеттрик за Жоан Лапорта на изборите потвърди правилото в Барселона

В навечерието на реванша от осминафиналите на Шампионската лига на „Камп Ноу“ срещу Нюкасъл, Лапорта отправи призив към феновете на „кулетата“. „Ако всички сме заедно, ще преодолеем елиминацията срещу един много труден съперник“, прогнозира той.

