Камдем очаква първата си повиквателна за националния отбор на Камерун

Десният бек на Левски Оливер Камдем очаква първата си повиквателна за националния тим на Камерун. Той е роден във Франция, но е от камерунски произход, което му дава право да играе за родината на легендата Самуел Ето'о.

Очаква се Камдем да бъде призован от селекционера на "неукротимите лъвове" Давид Пагу за мачовете от FIFA Series с Австралия на 27 март и с Китай на 31 март.

Срещите ще се проведат в Сидни и Мелбърн. Факт, е че в Левски едва ли ще са доволни от очакваното дълго пътуване за Камдем, но пък от друга страна като национал на Камерун той ще повиши значително своята цена.

Иначе част от националния тим на Камерун е и халфът на ЦСКА Джеймс Ето'о.