Макун: Чувствам се добре, без никакви болки!

Централният защитник на Левски Кристиан Макун заяви, че вече се чувства напълно възстановен след контузията, която го мъчеше няколко седмици. Той допълни, че "сините" трябва да поддържат това темпо, ако искат да изпълнят мечтата си.

"Трябва да поддържаме това темпо, за да постигнем целта си и да изпълним мечтата, която си поставихме – титлата. Това ще бъде битка до самия край. Всички отбори искат да ни вземат точки и ние трябва да знаем как да се справим с това. Щастлив съм, че отново мога да помогна на съотборниците си и на клуба.



Чувствам се добре, без никакви болки. Сега е време да се върна на работа и да дам всичко от себе си до края на сезона, за да поддържам добра форма и да я показвам в мачовете", каза Макун пред онлайн изданието avsphotoreport.