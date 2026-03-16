Ради Здравков: Само чудо може да спре Левски за титлата

Легендата на ЦСКА и националния тим Радослав Здравков, както и Илиян Симеонов, бивш таран на Левски, бяха гости в актуално студио „Дерби“, където коментираха последните събития от първенството на страната.

„Въпреки поражението в Разград аз съм доволен от игровото поведение на ЦСКА. На ЦСКА му приляга агресивна игра, с която да притеснява противниковите отбори. Но въпреки това трябва да кажа, че идеята за мача с Лудогорец не беше удачна, тъй като в предишните срещи ЦСКА действаше по съвсем различен начин, което пък доведе до изненадата в някой футболисти. Става дума за централните защитници, които останаха и без необходимата подкрепа. А, какво може да се случи в първата четворка ли? Учудвам се на твърденията, че първенството в челото е твърде интересно. Аз не споделям това мнение, защото Левски има аванс от 9 точки. Ако има някаква интрига, то тя е за второ, трето и четвърто място. Макар да не ми се ще да го казвам - трябва да бъде голяма изненада при този аванс Левски да се провали. Не говоря за игрово поведение, а за точков актив. Отборът на Левски обаче зависи единствено от себе си. Не ми се вярва в Левски да има такава сериозна криза, която би довела до последователи мачове с губене на точки. Най-логичното е по нормален път Левски да стане шампион. В същото време голямата изненада в тази ситуации ще е Лудогорец отново да успее и да спечели титлата“, коментира Здравков.

Симеонов пък допълни, че Левски е основен фаворит за титлата. Двамата се обединиха около тезата, че големите проблеми на родния футбол идват от школите. Здравков и Симеонов коментираха и предстоящата церемония „Футболист на годината“, който ще бъде излъчена в Sportal.bg тази неделя. Според тях за приза ще се борят Ивайло Чочев, Илия Груев и Светослав Вуцов.

Още от БГ Футбол

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 291
  • 1
11-те на Арда и Добруджа

11-те на Арда и Добруджа

  • 16 март 2026 | 16:57
  • 536
  • 0
Чорбаджийски се разминал с тежка контузия

Чорбаджийски се разминал с тежка контузия

  • 16 март 2026 | 16:26
  • 323
  • 0
Бербатов се срещна с финансовия министър

Бербатов се срещна с финансовия министър

  • 16 март 2026 | 16:04
  • 462
  • 0
Пирин (Благоевград) застана зад Манол Занев

Пирин (Благоевград) застана зад Манол Занев

  • 16 март 2026 | 15:51
  • 488
  • 2
Левски пусна билетите за домакинството на Черно море

Левски пусна билетите за домакинството на Черно море

  • 16 март 2026 | 15:27
  • 2138
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Застреляха шеф на български футболен клуб

Застреляха шеф на български футболен клуб

  • 16 март 2026 | 17:05
  • 8122
  • 3
Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 15899
  • 0
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 36870
  • 0
11-те на Арда и Добруджа

11-те на Арда и Добруджа

  • 16 март 2026 | 16:57
  • 536
  • 0
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 6184
  • 0
"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 291
  • 1