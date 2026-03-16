Ради Здравков: Само чудо може да спре Левски за титлата

Легендата на ЦСКА и националния тим Радослав Здравков, както и Илиян Симеонов, бивш таран на Левски, бяха гости в актуално студио „Дерби“, където коментираха последните събития от първенството на страната.

„Въпреки поражението в Разград аз съм доволен от игровото поведение на ЦСКА. На ЦСКА му приляга агресивна игра, с която да притеснява противниковите отбори. Но въпреки това трябва да кажа, че идеята за мача с Лудогорец не беше удачна, тъй като в предишните срещи ЦСКА действаше по съвсем различен начин, което пък доведе до изненадата в някой футболисти. Става дума за централните защитници, които останаха и без необходимата подкрепа. А, какво може да се случи в първата четворка ли? Учудвам се на твърденията, че първенството в челото е твърде интересно. Аз не споделям това мнение, защото Левски има аванс от 9 точки. Ако има някаква интрига, то тя е за второ, трето и четвърто място. Макар да не ми се ще да го казвам - трябва да бъде голяма изненада при този аванс Левски да се провали. Не говоря за игрово поведение, а за точков актив. Отборът на Левски обаче зависи единствено от себе си. Не ми се вярва в Левски да има такава сериозна криза, която би довела до последователи мачове с губене на точки. Най-логичното е по нормален път Левски да стане шампион. В същото време голямата изненада в тази ситуации ще е Лудогорец отново да успее и да спечели титлата“, коментира Здравков.

Симеонов пък допълни, че Левски е основен фаворит за титлата. Двамата се обединиха около тезата, че големите проблеми на родния футбол идват от школите. Здравков и Симеонов коментираха и предстоящата церемония „Футболист на годината“, който ще бъде излъчена в Sportal.bg тази неделя. Според тях за приза ще се борят Ивайло Чочев, Илия Груев и Светослав Вуцов.