Цървена звезда готов да даде огромна заплата на звезда на ЦСКА

  • 17 март 2026 | 09:07
По всичко личи, че основният халф на ЦСКА Джеймс Eтo’o кара последните си седмици в клуба, тъй като интересът на сръбския доминант Цървена звезда към него е огромен, твърди "Мач Телеграф". Както е известно, камерунецът има договор с "червените" до лятото на 2027 гoдина, но последната година е условна и е по решение както на клуба, така и на футболиста. Ако една от двете страни не иска контрактът да продължи, той приключва на 30 юни 2026 година.

Цървена звезда иска Джеймс Ето’о
Имайки предвид огромната заплата, която Цървена звезда може да му даде, както и изкушаващото евентуално участие в Шампионската лига, може да накарат Eтo’o да каже "не" на ЦСКА.

Заплатите в Цървена звезда след последните силни години на отбора са огромни. Те са в пъти по-сериозни от тези, които дават двата най-богати клуба в България – ЦСКА и Лудогорец. Само ще споменем, че Раде Крунич получава по 3 милиона евро на година, което значи, че на месец той прибира около 230 000 евро. Австрийската звезда Марко Арнаутович пък прибира по 2,5 млн. евро на година или с други думи казано – 192 000 евро на месец.

Останалите играчи на Цървена звезда, които получават по над 1 млн. евро на година, са Никола Радонич (1,2 млн. евро), Милсон (1,2 млн. евро), Милош Велкович (1,2 млн. евро), както и Томаш Хендел (1,1 млн. евро).  

