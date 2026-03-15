Георги Костадинов се превърна в герой за Левски в Стара Загора - на живо след минималния успех над Берое
  Костадинов: Показахме едно спокойствие и една добра игра

Костадинов: Показахме едно спокойствие и една добра игра

  • 15 март 2026 | 19:17
Героят на Левски Георги Костадинов говори след успеха на тима с 1:0 над Берое в двубой от 26-ия кръг на еfbet Лига. Капитанът на "сините" отбеляза единственото попадение в Стара Загора.

"На този стадион срещу Берое винаги е много трудно, знаем историята и съперничеството. Никога не е било лесно. Показахме едно спокойствие и една добра игра, заслужено победихме.

Смятам, че е важно да даваме добър пример. Имам голямо уважение към старозагорската публика, прекарал съм две години тук. Трябва да показваме повече респект, не само да има негативни примери и емоции.

Искам да благодаря на нашите страхотни фенове. Всеки двубой сме като домакини. Длъжни сме да даваме най-доброто от себе си. Гледаме мач за мач, мобилизирани сме в тренировъчния процес", заяви Костадинов.

Снимки: Владимир Иванов

