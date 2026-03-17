Христиан Савов от Спартак (Варна) U18 спечели приза за най-добро спасяване на месец февруари

Христиан Савов от отбора на Спартак (Варна) до 18 години спечели наградата на „Лигата на талантите“ за най-добро спасяване на месец февруари. Вратарят бе определен за победител от панела на предаването чрез гласуване.

Футболистът на варненци направи няколко добри спасявания, които включваха и спасена дузпа срещу Берое в първия кръг през пролетта и допринесе за спечелената точка на отбора.

„Лигата на талантите“ с анализ на 16-я кръг при 18-годишните – Септември с победа срещу пряк конкурент

Какво сподели младият талант след спечеленото отличие – можете да видите във видеото.