  Резултати и голмайстори от 16-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 16-я кръг на Елитната група до 18 години

  16 фев 2026 | 18:02
Нефтохимик - Монтана 2:2
0:1 Кристиан Асенов (17')
1:1 Теодор Димитров (63')
2:1 Василий Василев (70')
2:2 Мартин Симеонов (85')

ЦСКА - Хебър 4:0
1:0 Александър Георгиев (33')
2:0 Любомир Праматаров (66')
3:0 Александър Димитров (73')
4:0 Александър Бечев (79')

Славия - Локомотив (София) 3:3
1:0 Янис Дяков (7')
1:1 Виктор Величков (23')
2:1 Любозар Йонков (37')
3:1 Ивайло Димитров (64')
3:2 Виктор Величков (75')
3:3 Михаил Захариев (87')

Арда - Янтра 1:0
1:0 Борис Тодев (28') д

Ботев (Пловдив) - Национал 1:0
1:0 Никола Панайотов (55')

Септември - Локомотив (Пловдив) 3:0
1:0 Никола Генчев (18')
2:0 Васил Василев (69')
3:0 Димитър Ценов (90')

Берое - Спартак (Варна) 1:1
1:0 Жулиен Евтимов (48')
1:1 Виктор Димитров (68')

Пирин - Миньор (Перник) 2:2
0:1 Тихомир Чаков (30')
1:1 Методи Кокалов (58')
2:1 Георги Диманчев (82')
2:2 Георги Георгиев (85')

