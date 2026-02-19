Популярни
  „Лигата на талантите" с анализ на 16-я кръг при 18-годишните – Септември с победа срещу пряк конкурент

„Лигата на талантите" с анализ на 16-я кръг при 18-годишните – Септември с победа срещу пряк конкурент

  19 фев 2026 | 12:53
През изминалата седмица се изигра първия пролетен кръг в Елитната група до 18 години.

Септември победи един от преките си конкуренти за първата позиция Локомотив (Пловдив), ЦСКА и Ботев (Пловдив) също записаха домакински победи, като така си осигуриха място в топ 3 на временното класиране. В последния мач от горната половина Славия и Локомотив (София) си спретнаха зрелищно равенство 3:3.

Във втората осмица преобладаваха равенствата, като те бяха цели 3 на брой. Единствено Арда записа победа в домакинството си срещу Янтра.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.

