Проблеми за Косич преди визитата във Враца

Четирима футболисти на Локомотив (Пд) са под сериозна въпросителна за гостуването на Ботев Враца в среща от 26-ия кръг на шампионата в Първа лига. Двубоят е в неделя (22 март) от 17:30 часа.

С травми след последната среща със Септември са Георги Чорбаджийски и Лукас Риян. Освен това все още не е ясно колкото време ще отсъства Каталин Иту и Миха Търдан, който пък лекуваше вирусно заболяване.

През следващите дни трябва да стане ясно кой от всичките висящи играчи ще бъде на разположение на Душан Косич, за визитата под Околчица.

Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил и Енцо Еспиноса пък са твърдо аут от двубоя. Лонгвил вече поднови занимания, но още не е готов на 100%.

На този етап словенският специалист не предвижда контрола по време на паузата за националните отбори. Косич рядко използва прекъсванията за спаринги или лагери, пише “Тема Спорт”.