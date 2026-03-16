Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  • 16 март 2026 | 13:26
  • 1347
  • 1
Локо (Пд) остана без изпълнителен директор

ПФК Локомотив Пловдив информира, че, считано от днес, Тома Цилев приключва своята работа като изпълнителен директор на клуба. Причината за това решение е изцяло лична и е свързана с нови професионални ангажименти.

Периодът, в който Тома Цилев беше част от ръководството на Локомотив, съвпадна с труден момент за клуба – както в спортно, така и в организационно отношение. През това време отборът успя да запази мястото си в елита на българския футбол след различните перипетии по време на изминалия сезон.

Паралелно със спортните предизвикателства, през този период продължи усилената работа по поддържането на функционираща клубна структура и нормален ежедневен ритъм на работа, въпреки динамичната среда.

Решението на Тома Цилев да се оттегли е лично и не е свързано с настоящите спортни цели на ПФК Локомотив Пловдив. Той напуска с увереност, че клубът е стабилизиран и подготвен да продължи напред.

Следвай ни:

