Локо (Пд) остана без изпълнителен директор

ПФК Локомотив Пловдив информира, че, считано от днес, Тома Цилев приключва своята работа като изпълнителен директор на клуба. Причината за това решение е изцяло лична и е свързана с нови професионални ангажименти.

Периодът, в който Тома Цилев беше част от ръководството на Локомотив, съвпадна с труден момент за клуба – както в спортно, така и в организационно отношение. През това време отборът успя да запази мястото си в елита на българския футбол след различните перипетии по време на изминалия сезон.

Паралелно със спортните предизвикателства, през този период продължи усилената работа по поддържането на функционираща клубна структура и нормален ежедневен ритъм на работа, въпреки динамичната среда.

Решението на Тома Цилев да се оттегли е лично и не е свързано с настоящите спортни цели на ПФК Локомотив Пловдив. Той напуска с увереност, че клубът е стабилизиран и подготвен да продължи напред.