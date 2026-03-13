Косич: Не беше най-добрият ни ден, но съм доволен от победата

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич призна, че отборът му не е изглеждал по най-добрия възможен начин срещу Септември, но бе доволен от постигнатия успех с 1:0.

"Много важна победа за нас след пет поредни двубоя без успех. Бяхме забравили какво е да печелиш. Нямам много добро обяснение за начина, по който изглеждахме на терена. Не беше най-добрият ни ден, но съм доволен от победата. Знаехме, че Септември е добър отбор с високи играчи и се представя силно на статичните ситуации", коментира след срещата наставникът на Локомотив.

"Все още не знам какво е състоянието на Георги Чорбаджийски. Надяваме се, че глезенът му ще е добре. Бяхме по-добре преди Септември да получи червен картон. Изчаквахме мачът просто да приключи и забравихме да играем", допълни той.