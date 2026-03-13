Косич: Не беше най-добрият ни ден, но съм доволен от победата

  • 13 март 2026 | 19:48
  • 387
  • 1

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич призна, че отборът му не е изглеждал по най-добрия възможен начин срещу Септември, но бе доволен от постигнатия успех с 1:0.

"Много важна победа за нас след пет поредни двубоя без успех. Бяхме забравили какво е да печелиш. Нямам много добро обяснение за начина, по който изглеждахме на терена. Не беше най-добрият ни ден, но съм доволен от победата. Знаехме, че Септември е добър отбор с високи играчи и се представя силно на статичните ситуации", коментира след срещата наставникът на Локомотив.

"Все още не знам какво е състоянието на Георги Чорбаджийски. Надяваме се, че глезенът му ще е добре. Бяхме по-добре преди Септември да получи червен картон. Изчаквахме мачът просто да приключи и забравихме да играем", допълни той.

Още от БГ Футбол

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 18618
  • 19
В Исперих чакат 1000 души на мач

В Исперих чакат 1000 души на мач

  • 13 март 2026 | 16:28
  • 918
  • 1
Елитен португалски тим си хареса нападател на Черно море

Елитен португалски тим си хареса нападател на Черно море

  • 13 март 2026 | 16:17
  • 1670
  • 2
Бербатов изпрати конкретни предложения до трима министри

Бербатов изпрати конкретни предложения до трима министри

  • 13 март 2026 | 15:38
  • 1055
  • 4
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 23851
  • 49
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 18643
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:16
  • 10791
  • 52
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 18618
  • 19
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 23851
  • 49
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 18643
  • 18
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 46740
  • 104
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 23197
  • 36