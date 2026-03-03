Янис Адетокунбо се завърна след контузия при загуба на Милуоки в НБА

Спортист номер 4 на Балканите за 2025 година в анкетата на БТА Янис Адетокунбо се завърна на игрището, след като пропусна 15 мача заради разтегнат десен прасец, но неговият Милуоки Бъкс загуби с 81:108 от гостуващия Бостън Селтикс в среща от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Адетокунбо, който игра за първи път от 23 януари, бе най-полезен за своя отбор с 19 точки и 11 борби, но усилията му не бяха достатъчни за краен успех.

Пейтън Причард бе най-резултатен за победата на Селтикс с 25 точки, а новакът Уго Гонсалес завърши с рекордните си в кариерата 18 точки и 16 борби.

Джамал Мъри отбеляза 45 точки и даде осем асистенции за победата на Денвър като гост на Юта със 128:125.

Мъри завърши с 8 коша от 13 опита от тройката, за да помогне на Денвър да прекъсне серия от две загуби.

Никола Йокич записа 22 точки, 12 борби и пет асистенции за Нъгетс, а Джулиан Строутър добави 15 точки.

Кийонте Джордж бе най-резултатен за Юта с 36 точки.

Алперен Шенгюн отбеляза 32 точки, Кевин Дюрант добави 30 за победата на гостуващия Хюстън над Вашингтон със 123:118.

Билал Кулибали отбеляза рекордните си за сезона 23 точки и вкара пет тройки за Уизардс, които вече загубиха пет поредни мача.

Лос Анджелис Клипърс надигра Голдън Стейт със 114:101 в друга среща от тази нощ. Кауай Ленард вкара най-много точки в мача - 23 за 29 минути, петима съотборници се включиха с двуцифрен брой точки за Лос Анджелис Клипърс, който навакса 17-точков пасив, за да стигне до успеха в Сан Франциско.

Брандин Поджиемски бе най-резултатният играч на Голдън Стейт с 22 точки, 20 от които през първото полувреме, но Уориърс играха без основни играчи като Стеф Къри, Джими Бътлър и Кристапс Порзингис и допуснаха пета загуба от последните си седем мача.