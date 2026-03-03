Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Янис Адетокунбо се завърна след контузия при загуба на Милуоки в НБА

Янис Адетокунбо се завърна след контузия при загуба на Милуоки в НБА

  • 3 март 2026 | 10:37
  • 298
  • 0
Янис Адетокунбо се завърна след контузия при загуба на Милуоки в НБА

Спортист номер 4 на Балканите за 2025 година в анкетата на БТА Янис Адетокунбо се завърна на игрището, след като пропусна 15 мача заради разтегнат десен прасец, но неговият Милуоки Бъкс загуби с 81:108 от гостуващия Бостън Селтикс в среща от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Адетокунбо, който игра за първи път от 23 януари, бе най-полезен за своя отбор с 19 точки и 11 борби, но усилията му не бяха достатъчни за краен успех.

Пейтън Причард бе най-резултатен за победата на Селтикс с 25 точки, а новакът Уго Гонсалес завърши с рекордните си в кариерата 18 точки и 16 борби.

Джамал Мъри отбеляза 45 точки и даде осем асистенции за победата на Денвър като гост на Юта със 128:125.

Мъри завърши с 8 коша от 13 опита от тройката, за да помогне на Денвър да прекъсне серия от две загуби.

Никола Йокич записа 22 точки, 12 борби и пет асистенции за Нъгетс, а Джулиан Строутър добави 15 точки.

Кийонте Джордж бе най-резултатен за Юта с 36 точки.

Алперен Шенгюн отбеляза 32 точки, Кевин Дюрант добави 30 за победата на гостуващия Хюстън над Вашингтон със 123:118.

Билал Кулибали отбеляза рекордните си за сезона 23 точки и вкара пет тройки за Уизардс, които вече загубиха пет поредни мача.

Лос Анджелис Клипърс надигра Голдън Стейт със 114:101 в друга среща от тази нощ. Кауай Ленард вкара най-много точки в мача - 23 за 29 минути, петима съотборници се включиха с двуцифрен брой точки за Лос Анджелис Клипърс, който навакса 17-точков пасив, за да стигне до успеха в Сан Франциско.

Брандин Поджиемски бе най-резултатният играч на Голдън Стейт с 22 точки, 20 от които през първото полувреме, но Уориърс играха без основни играчи като Стеф Къри, Джими Бътлър и Кристапс Порзингис и допуснаха пета загуба от последните си седем мача.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 3 март 2026 | 08:26
  • 1451
  • 0
Янис Адетокунбо все още се възстановява от разтежение на прасеца

Янис Адетокунбо все още се възстановява от разтежение на прасеца

  • 2 март 2026 | 22:05
  • 1178
  • 0
Миньор се раздели с още един играч

Миньор се раздели с още един играч

  • 2 март 2026 | 20:58
  • 1079
  • 0
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 2 март 2026 | 20:24
  • 38557
  • 10
Васил Евтимов: Силно се надявам тази година да направим първия требъл в историята на България

Васил Евтимов: Силно се надявам тази година да направим първия требъл в историята на България

  • 2 март 2026 | 20:02
  • 1129
  • 0
От Евролигата отложиха два мача заради ситуацията в Близкия изток

От Евролигата отложиха два мача заради ситуацията в Близкия изток

  • 2 март 2026 | 19:55
  • 995
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 16947
  • 39
148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 5568
  • 65
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 5611
  • 17
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 3173
  • 4
Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

  • 3 март 2026 | 07:30
  • 2811
  • 21
Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 3911
  • 7