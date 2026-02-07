Янис близо до завръщане в игра за Бъкс

Двукратният носител на приза за Най-полезен играч в НБА Янис Адетокунбо е близо до завръщане в игра за Милуоки Бъкс.

Старши треньорът на отбора Док Ривърс съобщи, че тимът не планира да го извади от игра за остатъка от сезона и очаква той да облече екипа на „Елените“ скоро, след като се възстанови от контузия в десния прасец.

„Той ще играе отново, когато е здрав. Просто трябва да сме сигурни, че е така. Приближаваме се до това, той вече тренира. Изглежда добре, така че се надявам да се случи възможно най-скоро“, заяви Ривърс.

Красноречивата реакция на Янис Адетокунбо след затварянето на трансферния прозорец в НБА

В първите си коментари след затварянето на трансферния прозорец в НБА, наставникът на Милуоки каза, че всички в тима са си отдъхнали щом са разбрали, че Адетокунбо няма да напуска.

Милуоки Бъкс взе решение за Янис Адетокунбо

„Просто се виждаше начинът, по който всички подскачаха щастливо из залата днес“, пошегува се Ривърс.

Трансферният прозорец в НБА затвори, ето какво се случи

Бъкс спечелиха трети пореден мач в петък, но все още заемат 12-ата позиция в Източната конференция и изостават с три победи от последната 10-та позиция за плей-ин турнира, където е тимът на Шарлът Хорнетс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages