  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Милуоки Бъкс взе решение за Янис Адетокунбо

Милуоки Бъкс взе решение за Янис Адетокунбо

  • 5 фев 2026 | 20:17
  • 360
  • 0
Милуоки Бъкс взе решение за Янис Адетокунбо

Според авторитетния журналист от НБА Шамс Чарания, от Милуоки Бъкс са изяснили позицията си, съобщавайки на останалите отбори в лигата, че Янис Адетокунбо няма да бъде трансфериран чрез размяна.

Сценарият за евентуално преместване на гръцката суперзвезда е във фокуса на общественото внимание от лятото, като слуховете за бъдещето му в Милуоки непрекъснато се засилват. Въпреки това, с наближаването на крайния срок за трансфери, "Елените" изглежда слагат край на спекулациите.

"Милуоки Бъкс са информирали отборите, че задържат Янис Адетокунбо до крайния срок за трансфери и че ще започнат да правят други размени, според източници на ESPN“, обяви в социалната мрежа X Чарания. Заедно с това разкритие стана ясно, че Бъкс са придобили Найджъл Хейс-Дейвис от Финикс Сънс, потвърждавайки намерението си да се подсилят.

Милуоки осъществи сделка, но не за Янис
Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

Предишни репортажи на ESPN отбелязваха, че самият "Гръцки звяр" не е оказвал натиск върху ръководството. По същество, Адетокунбо не е изразявал желание да се премести веднага в друг отбор. В същото време, Бъкс не са получили предложение, което да събуди интереса им до степен да обмислят сериозно раздялата със своя лидер.

Снимки: Gettyimages

