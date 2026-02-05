Милуоки Бъкс взе решение за Янис Адетокунбо

Според авторитетния журналист от НБА Шамс Чарания, от Милуоки Бъкс са изяснили позицията си, съобщавайки на останалите отбори в лигата, че Янис Адетокунбо няма да бъде трансфериран чрез размяна.

Сценарият за евентуално преместване на гръцката суперзвезда е във фокуса на общественото внимание от лятото, като слуховете за бъдещето му в Милуоки непрекъснато се засилват. Въпреки това, с наближаването на крайния срок за трансфери, "Елените" изглежда слагат край на спекулациите.

"Милуоки Бъкс са информирали отборите, че задържат Янис Адетокунбо до крайния срок за трансфери и че ще започнат да правят други размени, според източници на ESPN“, обяви в социалната мрежа X Чарания. Заедно с това разкритие стана ясно, че Бъкс са придобили Найджъл Хейс-Дейвис от Финикс Сънс, потвърждавайки намерението си да се подсилят.

Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

Предишни репортажи на ESPN отбелязваха, че самият "Гръцки звяр" не е оказвал натиск върху ръководството. По същество, Адетокунбо не е изразявал желание да се премести веднага в друг отбор. В същото време, Бъкс не са получили предложение, което да събуди интереса им до степен да обмислят сериозно раздялата със своя лидер.

