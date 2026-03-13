Янис Адетокунбо блесна, но Бъкс претърпяха болезнена загуба

Въпреки изключителното представяне на Янис Адетокунбо, Милуоки Бъкс не успяха да пречупят съпротивата на Маями Хийт, записвайки загуба със 112:105, която ги отдалечава още повече от участие в плей-ин турнира на НБА.

Гръцката суперзвезда отново беше лидер на своя отбор, завършвайки мача с 31 точки, 6 борби, 3 асистенции, 1 открадната топка и 1 чадър само за 29 минути на терена. Статистиката му отразяваше неговата доминация с 12/22 от зоната за две точки и 7/11 от наказателната линия.

Въпреки това индивидуалното му представяне не беше достатъчно. „Елените“ започнаха мудно мача, позволявайки на Хийт да наложат своя ритъм и да затворят първата четвърт с преднина от 10 точки (31:21). Разликата се запази до полувремето, като домакините отидоха в съблекалните с преднина от 59:51.

No-look pass by Kevin Porter Jr. leads to transition dunk by Giannis Antetokounmpo (with a replay) pic.twitter.com/J86G9dc77l — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 13, 2026

През второто полувреме картината на играта не се промени значително. Хийт постоянно поддържаха контрол и въпреки че Бъкс се опитаха да контраатакуват във финалните минути, домакините намериха необходимите решения в атака, за да си осигурят победата.

Бам Адебайо отбеляза 21 точки за Маями след феноменалните 83 онзи ден срещу Вашингтон. Съотборникът му Пеле Ларсон постигна най-доброто представяне в кариерата си - 28 точки, Каспарас Якучионис добави 18, а Дейвиън Мичъл. С това Горещите записаха седма поредна победа, което е най-добрата им серия за сезона.

Бъкс от своя страна допуснаха 38-а загуба в кампанията и балансът им падна до 27-38. Разстоянието до 10-ото място, което води до плей-ин турнира, вече е значително по-голямо, което прави класирането изключително трудно.