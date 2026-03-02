Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Янис Адетокунбо все още се възстановява от разтежение на прасеца

Янис Адетокунбо все още се възстановява от разтежение на прасеца

  • 2 март 2026 | 22:05
  • 399
  • 0
Янис Адетокунбо все още се възстановява от разтежение на прасеца

Двукратният носител на приза за Най-полезен играч в НБА Янис Адетокунбо все още се възстановява от разтежение на прасеца, заради което пропусна последните 15 мача на Милуоки Бъкс.  От отбора публикуваха доклад за контузия, в който Адетокунбо е пред завръщане, но остава под въпрос за двубоя тази нощ срещу Бостън Селтикс.

31-годишният баскетболист не е играл, откакто разтегна десния си прасец на 23 януари при загубата със 100:102 от Денвър Нъгетс. Разтежение на десния прасец му попречи да играе и три седмици през декември. Адетокунбо пропусна рекордните 29 двубоя този сезон, като 23 от тях бяха заради разтежения на прасеца.

Адетокунбо: Ако зависеше само от мен, може би вече щях да съм напуснал Милуоки
Адетокунбо: Ако зависеше само от мен, може би вече щях да съм напуснал Милуоки

Бъкс имат баланс 15-15 с Адетокунбо и 11-18 без него този сезон. Милуоки е 11-ти в класирането на Източната конференция, на три мача зад 10-тия Шарлът.  

Андетокунбо беше избран за 10-тия си пореден Мач на звездите този сезон, въпреки че контузията му попречи да играе. 

Снимки: Imago

