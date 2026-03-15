Феновете на Колапинто плашат със смърт Окон

Феновете на Франко Колапинто си намериха нов враг в лицето на Естебан Окон, след като двамата се удариха в 33 обиколка на Гран При на Китай. И смъртните заплахи към французина заваляха в минутите след инцидента.

Колапинто направи единствения си бокс за нови гуми в 32 обиколка и като се върна на пистата се озова до Окон, като на влизането в завой №2 французинът пробва атака от вътрешната страна на аржентинеца, който обаче му затвори траекторията. Двамата се удариха и се завъртяха, а Окон се обади по радиото и пое вината за инцидента, като беше наказан и с 10 секунди, които той изтърпя при втория си бокс.

🇬🇧 Public Service Announcement: Please do not send hate or death threats to Esteban, his family, or the Haas F1 team. It won’t undo the crash and only reflects poorly on Franco’s fandom. Thank you for keeping the support positive and respectful! 🙏 — Bullet Sports Management (@BulletSportsMgt) March 15, 2026

Колапинто завърши 10-и в Китай, като това е първата му точка от Гран При на САЩ през 2024 година.

Веднага след финала на състезанието в Шанхай от мениджърската компания, която се грижи за интересите на Колапинто – Bullet Sports Management призоваха феновете на пилота да не отправят заплахи, включително и смъртни към Окон и семейството му.

Феновете на Колапинто се прочуха в последните години с поредицата заплахи, с които заливат социалните мрежи след всеки инцидент на любимия им пилот, като адресат е другият пилот, когото те смятат за виновен.

