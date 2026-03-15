Феновете на Колапинто плашат със смърт Окон

Феновете на Франко Колапинто си намериха нов враг в лицето на Естебан Окон, след като двамата се удариха в 33 обиколка на Гран При на Китай. И смъртните заплахи към французина заваляха в минутите след инцидента.
Колапинто направи единствения си бокс за нови гуми в 32 обиколка и като се върна на пистата се озова до Окон, като на влизането в завой №2 французинът пробва атака от вътрешната страна на аржентинеца, който обаче му затвори траекторията. Двамата се удариха и се завъртяха, а Окон се обади по радиото и пое вината за инцидента, като беше наказан и с 10 секунди, които той изтърпя при втория си бокс.
Колапинто завърши 10-и в Китай, като това е първата му точка от Гран При на САЩ през 2024 година.
Веднага след финала на състезанието в Шанхай от мениджърската компания, която се грижи за интересите на Колапинто – Bullet Sports Management призоваха феновете на пилота да не отправят заплахи, включително и смъртни към Окон и семейството му.
Феновете на Колапинто се прочуха в последните години с поредицата заплахи, с които заливат социалните мрежи след всеки инцидент на любимия им пилот, като адресат е другият пилот, когото те смятат за виновен.
