Ландо Норис: Трудно беше да приема, че няма да участвам

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис не успя да стартира в Гран При на Китай днес заради повреда, която е била открита от тима около един част прди началото на състезанието в Шанхай.

Това е първото пропуснато състезание от Норис във Формула 1, който вчера завърши шести в квалификацията. Другият пилот на Макларън Оскар Пиастри се класира пети за старта, но също не успя да стигне до стартовата решетка.

Lando Norris is still in the garage and the pit lane is now closed 😳#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/EVzR3MWK9M — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

„Много неприятно, знам, че повредата е в задвижващата система – обясни британецът. – Екипът ни опита да направи всичко възможно, за да стартираме, но не се получи. Не знам какъв точно е проблемът, ще трябва по-сериозно да анализираме случилото се с колата. Трудно ми беше да приема, че няма да се състезавам днес."

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages