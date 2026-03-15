Ландо Норис: Трудно беше да приема, че няма да участвам

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис не успя да стартира в Гран При на Китай днес заради повреда, която е била открита от тима около един част прди началото на състезанието в Шанхай.
Това е първото пропуснато състезание от Норис във Формула 1, който вчера завърши шести в квалификацията. Другият пилот на Макларън Оскар Пиастри се класира пети за старта, но също не успя да стигне до стартовата решетка.
„Много неприятно, знам, че повредата е в задвижващата система – обясни британецът. – Екипът ни опита да направи всичко възможно, за да стартираме, но не се получи. Не знам какъв точно е проблемът, ще трябва по-сериозно да анализираме случилото се с колата. Трудно ми беше да приема, че няма да се състезавам днес."
