Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Дикторът на Формула 1 обърка кой Кими спечели състезанието в Китай

Дикторът на Формула 1 обърка кой Кими спечели състезанието в Китай

  • 15 март 2026 | 14:49
  • 1516
  • 0

Дикторът на Формула 1 Бен Констандурос допусна неволна грешка при представянето на победителя в Гран При на Китай по време на церемонията по награждаването на Шанхай по-рано днес.

Състезанието беше спечелено от Андреа Кими Антонели, за когото това е дебютен успех в световния шампионат, в който той се състезава от миналата година насам. На подиума обаче италианецът беше представен като световния шампион за 2007 година Кими Райконен, което със сигурност е неволна грешка от страна на Констандурос.

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Той е диктор във Формула 1 от 1985 година насам и съответно е отбелязал всяка една победа на Райконен, който не се състезава във Формула 1 от края на сезон 2021 насам. Предвид този факт със сигурност можем да кажем, че неговата грешка днес е напълно неволна и идва изцяло от рядкото име, което Райконен и Антонели споделят, въпреки че за италианеца то е презиме, което обаче се използва повече от собственото му име.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай

  • 15 март 2026 | 10:57
  • 3379
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай

  • 15 март 2026 | 10:56
  • 1766
  • 0
Антонели през сълзи: Нямам думи, благодарен съм на тима

Антонели през сълзи: Нямам думи, благодарен съм на тима

  • 15 март 2026 | 11:00
  • 984
  • 1
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 29105
  • 45
Ландо Норис: Трудно беше да приема, че няма да участвам

Ландо Норис: Трудно беше да приема, че няма да участвам

  • 15 март 2026 | 10:28
  • 2572
  • 3
Съдбите на Антонели и Фетел са преплетени още от раждането на италианеца

Съдбите на Антонели и Фетел са преплетени още от раждането на италианеца

  • 15 март 2026 | 08:09
  • 1569
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 15 март 2026 | 15:50
  • 6281
  • 11
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 9527
  • 15
Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

  • 15 март 2026 | 15:45
  • 34765
  • 36
Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

  • 15 март 2026 | 15:59
  • 2649
  • 2
Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

  • 15 март 2026 | 12:00
  • 23596
  • 54
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 29105
  • 45