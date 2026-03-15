Дикторът на Формула 1 обърка кой Кими спечели състезанието в Китай

Дикторът на Формула 1 Бен Констандурос допусна неволна грешка при представянето на победителя в Гран При на Китай по време на церемонията по награждаването на Шанхай по-рано днес.

Erm… that doesn’t sound right? 😂 pic.twitter.com/9NsvSRTyse — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 15, 2026

Състезанието беше спечелено от Андреа Кими Антонели, за когото това е дебютен успех в световния шампионат, в който той се състезава от миналата година насам. На подиума обаче италианецът беше представен като световния шампион за 2007 година Кими Райконен, което със сигурност е неволна грешка от страна на Констандурос.

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Той е диктор във Формула 1 от 1985 година насам и съответно е отбелязал всяка една победа на Райконен, който не се състезава във Формула 1 от края на сезон 2021 насам. Предвид този факт със сигурност можем да кажем, че неговата грешка днес е напълно неволна и идва изцяло от рядкото име, което Райконен и Антонели споделят, въпреки че за италианеца то е презиме, което обаче се използва повече от собственото му име.

Снимки: Gettyimages