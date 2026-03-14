Деклан Райс е близо до нов договор с Арсенал

Арсенал и Деклан Райс са започнали преговори за подновяване на договора на халфа, като се очаква той да получи значително увеличение на заплатата си.

Според информация на BBC, лондонският клуб е инициирал разговори с английския национал за удължаване на неговия контракт. Въпреки че настоящото споразумение е валидно до лятото на 2028 г. и включва опция за допълнителен сезон, ръководството на „топчиите“ желае да обвърже ключовия си играч с нов дългосрочен договор.

В момента Райс получава седмично възнаграждение от около 240 000 паунда. Очаква се новото предложение да включва съществено повишение на тази сума.

През настоящия сезон 27-годишният халф е взел участие в 29 мача от Премиър лийг, в които е допринесъл с 4 гола и 5 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages