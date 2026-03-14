  3. Деклан Райс е близо до нов договор с Арсенал

Деклан Райс е близо до нов договор с Арсенал

  14 март 2026 | 03:06
  • 232
  • 0
Деклан Райс е близо до нов договор с Арсенал

Арсенал и Деклан Райс са започнали преговори за подновяване на договора на халфа, като се очаква той да получи значително увеличение на заплатата си.

Според информация на BBC, лондонският клуб е инициирал разговори с английския национал за удължаване на неговия контракт. Въпреки че настоящото споразумение е валидно до лятото на 2028 г. и включва опция за допълнителен сезон, ръководството на „топчиите“ желае да обвърже ключовия си играч с нов дългосрочен договор.

В момента Райс получава седмично възнаграждение от около 240 000 паунда. Очаква се новото предложение да включва съществено повишение на тази сума.

През настоящия сезон 27-годишният халф е взел участие в 29 мача от Премиър лийг, в които е допринесъл с 4 гола и 5 асистенции.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Чорбаджийски започна плейофите в Румъния със загуба

Чорбаджийски започна плейофите в Румъния със загуба

  • 13 март 2026 | 22:54
  • 495
  • 0
Български национал се завърна след контузия и направи нещо, което рядко се случва

Български национал се завърна след контузия и направи нещо, което рядко се случва

  • 13 март 2026 | 21:55
  • 7989
  • 2
Реал Мадрид планира мащабна селекция, основната цел е Витиня

Реал Мадрид планира мащабна селекция, основната цел е Витиня

  • 13 март 2026 | 21:41
  • 2013
  • 2
Фабрегас: Бих се ядосал, ако играчите ми говорят за Шампионската лига

Фабрегас: Бих се ядосал, ако играчите ми говорят за Шампионската лига

  • 13 март 2026 | 21:35
  • 937
  • 0
Емил Ценов и Оренбург загубиха от пряк конкурент на дъното

Емил Ценов и Оренбург загубиха от пряк конкурент на дъното

  • 13 март 2026 | 21:19
  • 815
  • 0
Кметът на Рим: Ще изградим един от най-красивите стадиони в света

Кметът на Рим: Ще изградим един от най-красивите стадиони в света

  • 13 март 2026 | 21:10
  • 3722
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:50
  • 21084
  • 103
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 25913
  • 33
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 30705
  • 74
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 24276
  • 38
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 55404
  • 127
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 28517
  • 46