Ученик подписа договор с Арсенал

Детето-чудо Макс Дауман, който стана най-младият играч, записал участие в Шампионската лига през на 15 година тази кампания, е подписал предварителен договор с Арсенал, който автоматично ще се превърне в професионален контракт в момента, в който той навърши 17 години. Арсенал съобщи за сделката в петък.

Дауман бе на 15 години и 208 дни, когато се появи като резерва при успеха на "артилеристите" срещу Славия Прага с 3:0 през ноември. Нито един 15-годишен тийнейджър не бе играл преди това в най-силния европейски турнир. През август той стана и вторият най-млад играч във Висшата лига след съотборника си в Арсенал Итън Нванери. Английските национали Букайо Сака и Майлс Люис-Скели са други играчи, които излязоха от академията на Арсенал напоследък.

"Аз съм бил в клуба през целия си живот, така че това наистина означава много за мен", коментира Дауман. "Имам ясен път напред редом до играчите от академията си, като Букайо, Майлс и Итън, които вдъхновяват", добави той. Дауман, който все още е ученик, е атакуващ халф със силен ляв крак, който започва в Арселан на петгодишна възраст през май 2015, а дебютира за тима до 18 години на 13-годишна възраст. Едва на 14 години той е повикан от Микел Артета да тренира с мъжкия тим.