Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Ученик подписа договор с Арсенал

Ученик подписа договор с Арсенал

  • 30 яну 2026 | 15:19
  • 517
  • 0
Ученик подписа договор с Арсенал

Детето-чудо Макс Дауман, който стана най-младият играч, записал участие в Шампионската лига през на 15 година тази кампания, е подписал предварителен договор с Арсенал, който автоматично ще се превърне в професионален контракт в момента, в който той навърши 17 години. Арсенал съобщи за сделката в петък.

Дауман бе на 15 години и 208 дни, когато се появи като резерва при успеха на "артилеристите" срещу Славия Прага с 3:0 през ноември. Нито един 15-годишен тийнейджър не бе играл преди това в най-силния европейски турнир. През август той стана и вторият най-млад играч във Висшата лига след съотборника си в Арсенал Итън Нванери. Английските национали Букайо Сака и Майлс Люис-Скели са други играчи, които излязоха от академията на Арсенал напоследък.

"Аз съм бил в клуба през целия си живот, така че това наистина означава много за мен", коментира Дауман. "Имам ясен път напред редом до играчите от академията си, като Букайо, Майлс и Итън, които вдъхновяват", добави той. Дауман, който все още е ученик, е атакуващ халф със силен ляв крак, който започва в Арселан на петгодишна възраст през май 2015, а дебютира за тима до 18 години на 13-годишна възраст. Едва на 14 години той е повикан от Микел Артета да тренира с мъжкия тим. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул – Нюкасъл: включи се във фен предизвикателство за 65-инчов 4K телевизор

Ливърпул – Нюкасъл: включи се във фен предизвикателство за 65-инчов 4K телевизор

  • 30 яну 2026 | 13:42
  • 1331
  • 0
Еди Хау преди гостуването на "Анфийлд": Не е тайна, че харесвам Екитике

Еди Хау преди гостуването на "Анфийлд": Не е тайна, че харесвам Екитике

  • 30 яну 2026 | 13:36
  • 910
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 53717
  • 20
Артета: Познавам Пеп от 15-годишен, той не играе психологичеси игри

Артета: Познавам Пеп от 15-годишен, той не играе психологичеси игри

  • 30 яну 2026 | 13:23
  • 2637
  • 0
От Премиър лийг се отказали от вкарването на Гигс в "Залата на славата", натискът сега се засилва отново

От Премиър лийг се отказали от вкарването на Гигс в "Залата на славата", натискът сега се засилва отново

  • 30 яну 2026 | 13:00
  • 1335
  • 1
Милан също отправи оферта за Матета

Милан също отправи оферта за Матета

  • 30 яну 2026 | 12:47
  • 2821
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 29706
  • 56
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 53717
  • 20
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 2085
  • 1
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 28158
  • 11
Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 39939
  • 18
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 11138
  • 16