  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  15-годишен талант пренаписа историята на Арсенал

15-годишен талант пренаписа историята на Арсенал

  30 окт 2025 | 16:42
15-годишен талант пренаписа историята на Арсенал

Дясното крило Макс Дауман се превърна в най-младия титуляр в цялата история на Арсенал при снощната победа с 2:0 над Брайтън за Карабао Къп. Талантливият играч прекара 71 минути на терена преди да бъде заменен от звездата Букайо Сака.

Дауман дебютира от първата минута за “артилеристите” на едва 15 години и 302 дни. Така той подобри досегашното върхово постижение, което вратарят Джак Портър постави на 16 години и 72 дни в същия турнир, но през септември 2024 г.

Юношеският национал на Англия до 19 години също така стана най-младият титуляр за отбор от топ 5 на първенствата в Европа през XXI век, задминавайки в това отношение полузащитника Аюб Буади, който стартира за Лил на 16 години и 3 дни срещу Клаксвик през октомври 2023 г.

Нещо повече, Дауман остави отлични впечатления във вчерашния мач, тъй като беше номер 1 по три показателя: най-много успешни дрибъли (5), най-много спечелени фалове (4) и най-много спечелени единоборства (9).

Така той си заслужи похвалите на Микел Артета. “Мисля, че тайната е начинът, по който играе. Той не вдига голям шум, а просто прави това, в което е най-добър - играенето на футбол, и то с големи кураж и решителност. Днес той показа невероятни умения, като способността му да преминава покрай противникови играчи, които са на ниво Премиър лийг, само на 15 години определено е нещо специално. Това се случва много, много бързо и просто трябва да го окуражаваме да продължава така, както и да го предпазваме”, коментира мениджърът на Арсенал след мача.

Снимки: Gettyimages

