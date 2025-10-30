15-годишен талант пренаписа историята на Арсенал

Дясното крило Макс Дауман се превърна в най-младия титуляр в цялата история на Арсенал при снощната победа с 2:0 над Брайтън за Карабао Къп. Талантливият играч прекара 71 минути на терена преди да бъде заменен от звездата Букайо Сака.

Дауман дебютира от първата минута за “артилеристите” на едва 15 години и 302 дни. Така той подобри досегашното върхово постижение, което вратарят Джак Портър постави на 16 години и 72 дни в същия турнир, но през септември 2024 г.

Max Dowman becomes Arsenal's youngest ever starter 🌟 pic.twitter.com/CrEQiwddom — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 29, 2025

Юношеският национал на Англия до 19 години също така стана най-младият титуляр за отбор от топ 5 на първенствата в Европа през XXI век, задминавайки в това отношение полузащитника Аюб Буади, който стартира за Лил на 16 години и 3 дни срещу Клаксвик през октомври 2023 г.

From the Emirates to GSCEs - Max Dowman became the youngest starter for a top-five league club this century last night for Arsenal in their EFL Cup win vs Brighton 🤯 pic.twitter.com/aGEDHcw5V5 — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 30, 2025

Нещо повече, Дауман остави отлични впечатления във вчерашния мач, тъй като беше номер 1 по три показателя: най-много успешни дрибъли (5), най-много спечелени фалове (4) и най-много спечелени единоборства (9).

Max Dowman vs. Brighton:



🥇 Most dribbles completed (5)

🥇 Most fouls won (4)

🥇 Most duels won (9)



Showing his quality against Premier League opposition at just 15 years old 👏 pic.twitter.com/GsdSWBEx4p — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 29, 2025

Така той си заслужи похвалите на Микел Артета. “Мисля, че тайната е начинът, по който играе. Той не вдига голям шум, а просто прави това, в което е най-добър - играенето на футбол, и то с големи кураж и решителност. Днес той показа невероятни умения, като способността му да преминава покрай противникови играчи, които са на ниво Премиър лийг, само на 15 години определено е нещо специално. Това се случва много, много бързо и просто трябва да го окуражаваме да продължава така, както и да го предпазваме”, коментира мениджърът на Арсенал след мача.

"Incredible skill, something very special"



Mikel Arteta praises 15-year-old Max Dowman, who became Arsenal's youngest starter in all competitions 🌟 pic.twitter.com/d0hZkFsKcY — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 30, 2025

