Севлиево спечели регионалното дерби с Янтра (Габрово)

Севлиево се наложи с минималното 1:0 над Янтра (Габрово) като домакин в среща от 24-тия кръг на Втора лига. Петко Ганев (19') отбеляза единственото попадение в регионалното дерби, а то се оказа с цената на трите точки за "сините".

По този начин отборът на Николай Панайотов продължава без загуба от началото на пролетния полусезон и вече заема 13-ата позиция в класирането. "Ковачите" прекъснаха серията си от три поредни победи и пропуснаха добра възможност да се изравнят с втория Фратрия.

В следващия кръг Севлиево гостува в Перник, а за тима, воден от Емануел Луканов, предстои домакинство на "братлетата".