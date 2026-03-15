Черноморец разби дубъла на ЦСКА

Отборът на Черноморец победи с 3:0 ЦСКА II в мач от 24-ия кръг на Втора лига. “Акулите” си свършиха работата още в началото на мача, когато поведоха с две попадения - Живко Петков откри, а Димитър Костадинов удвои. В края на мача пък отново бившият футболист на “сините” вкара и трети гол във вратата на “червените”.

С победата си днес Черноморец вече има 31 точки и заема шеста позиция в подреждането. Дубълът на ЦСКА пък остава с 36 и е на пето място.

Черноморец (Бургас) 3:0 ЦСКА II

1:0 Живко Петков (6)

2:0 Димитър Костадинов (18)

3:0 Димитър Костадинов (80)