Черноморец разби дубъла на ЦСКА

  • 15 март 2026 | 17:32
Отборът на Черноморец победи с 3:0 ЦСКА II в мач от 24-ия кръг на Втора лига. “Акулите” си свършиха работата още в началото на мача, когато поведоха с две попадения - Живко Петков откри, а Димитър Костадинов удвои. В края на мача пък отново бившият футболист на “сините” вкара и трети гол във вратата на “червените”.

С победата си днес Черноморец вече има 31 точки и заема шеста позиция в подреждането. Дубълът на ЦСКА пък остава с 36 и е на пето място.

Черноморец (Бургас) 3:0 ЦСКА II
1:0 Живко Петков (6)
2:0 Димитър Костадинов (18)
3:0 Димитър Костадинов (80)

Още от БГ Футбол

Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

  • 15 март 2026 | 17:35
  • 45511
  • 193
Илиан Илиев каза как иска да играе отборът му срещу Левски и заяви: Четвърто 0:0 у дома щеше да е изкуство

Илиан Илиев каза как иска да играе отборът му срещу Левски и заяви: Четвърто 0:0 у дома щеше да е изкуство

  • 15 март 2026 | 16:56
  • 2866
  • 1
Треньорът на Монтана: Всички се чудим защо не можем да отбележим

Треньорът на Монтана: Всички се чудим защо не можем да отбележим

  • 15 март 2026 | 16:40
  • 685
  • 1
Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

  • 15 март 2026 | 17:25
  • 40655
  • 38
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 19646
  • 28
Ясно е защо Кирилов не е в групата на Левски за мача с Берое

Ясно е защо Кирилов не е в групата на Левски за мача с Берое

  • 15 март 2026 | 16:16
  • 7163
  • 2
Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

  • 15 март 2026 | 17:35
  • 45511
  • 193
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 19646
  • 28
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

  • 15 март 2026 | 17:55
  • 8982
  • 15
Барселона 3:0 Севиля, Дани Олмо заби третия

Барселона 3:0 Севиля, Дани Олмо заби третия

  • 15 март 2026 | 17:15
  • 5092
  • 28
Съставите на Ливърпул и Тотнъм, Салах оставен на пейката

Съставите на Ливърпул и Тотнъм, Салах оставен на пейката

  • 15 март 2026 | 17:36
  • 1243
  • 2
Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

  • 15 март 2026 | 17:25
  • 40655
  • 38