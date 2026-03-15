11-те на Пирин (Благоевград) и Вихрен (Сандански)

Станаха ясни стартовите състави на Пирин (Благоевград) и Вихрен (Сандански) за двубоя от XXIV кръг на Втора лига. Срещата ще започне в 12:00 часа с първия съдийски сигнал на Антонио Антов.

Пирин (Благоевград) 0:0 Вихрен (Сандански)

Стартовите състави:

Пирин (Благоевград): 76. Красимир Костов, 17. Мирослав Георгиев, 5. Николай Бодуров, 12. Мартин Дичев, 4. Георги Коричков, 6. Никола Бандев, 8. Божидар Малинов, 14. Александър Близнаков, 11. Велислав Василев, 10. Мартин Милушев, 18. Иво Казаков.

Вихрен (Сандански): 1. Станислав Нисторов, 25. Атанас Килов, 21. Александър Башлиев, 5. Иван Арсов, 2. Мартин Бачев, 73. Венцислав Бенгюзов, 6. Александър Бастунов, 9. Методи Костов, 8. Марио Ивов, 17. Леовандерсон, 14. Ивайло Климентов.