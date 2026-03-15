  11-те на Пирин (Благоевград) и Вихрен (Сандански)

  • 15 март 2026 | 11:34
Станаха ясни стартовите състави на Пирин (Благоевград) и Вихрен (Сандански) за двубоя от XXIV кръг на Втора лига. Срещата ще започне в 12:00 часа с първия съдийски сигнал на Антонио Антов.

Пирин (Благоевград) 0:0 Вихрен (Сандански)

Стартовите състави:

Пирин (Благоевград): 76. Красимир Костов, 17. Мирослав Георгиев, 5. Николай Бодуров, 12. Мартин Дичев, 4. Георги Коричков, 6. Никола Бандев, 8. Божидар Малинов, 14. Александър Близнаков, 11. Велислав Василев, 10. Мартин Милушев, 18. Иво Казаков.

Вихрен (Сандански): 1. Станислав Нисторов, 25. Атанас Килов, 21. Александър Башлиев, 5. Иван Арсов, 2. Мартин Бачев, 73. Венцислав Бенгюзов, 6. Александър Бастунов, 9. Методи Костов, 8. Марио Ивов, 17. Леовандерсон, 14. Ивайло Климентов.

Още от БГ Футбол

Калин Каменов: Господарите на Северозапада! Ако не напълним стадиона, усилията ще бъдат безсмислени

Калин Каменов: Господарите на Северозапада! Ако не напълним стадиона, усилията ще бъдат безсмислени

  • 15 март 2026 | 10:49
  • 665
  • 0
Васил Драголов: Берое е много зле, мачът е 2:0 или 3:0 за Левски

Васил Драголов: Берое е много зле, мачът е 2:0 или 3:0 за Левски

  • 15 март 2026 | 09:51
  • 1311
  • 1
Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

  • 15 март 2026 | 09:32
  • 9719
  • 8
Още три мача от Втора лига

Още три мача от Втора лига

  • 15 март 2026 | 09:00
  • 30082
  • 30
Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

  • 15 март 2026 | 07:42
  • 3796
  • 2
Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

  • 15 март 2026 | 07:17
  • 11490
  • 46
Виж всички

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 14647
  • 24
Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

  • 15 март 2026 | 07:17
  • 11490
  • 46
Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

  • 15 март 2026 | 09:32
  • 9719
  • 8
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 10221
  • 2
Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

  • 15 март 2026 | 07:42
  • 3796
  • 2