Фратрия загуби точки в Разград и зарадва Вихрен

Фратрия претърпя неуспех като гост на дубъла на Лудогорец във Втора лига, като срещата в Разград завърши 1:1. Нападателят Валентин Йосков даде аванс на "братлетата" още в първата минута, но в средата на първото полувреме Николай Николов изравни резултата. Така Вихрен (Сандански) доближи отбора от Бенковски, след като по-рано през деня момчетата на Борислав Кьосев надвиха с 1:0 Пирин (Благоевград). Фратрия вече води само с три точки пред "еделвайсите". Наблизо е и Янтра (Габрово) - "ковачите" изостават на четири точки от "братлетата". Безспорен лидер в групата е Дунав (Русе) на Георги Чиликов.