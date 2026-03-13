Солберг спаси само 1 секунда от аванса си в рали "Сафари", Ожие го настига

Пилотът на Тойота Оливър Солберг води пред съотборника си Себастиен Ожие само с една секунда след вълнуващия първи пълен ден на рали "Сафари" в Кения. 9-кратният световен шампион започна деня трети, на над 1 минута от шведа.

Победителят от рали "Монте Карло", Солберг, спука гума при второто преминаване на етапа "Геотермал", което стопи преднината му от половин минута до едва една секунда пред Ожие. Впоследствие той загуби още три десети в полза на французина на "Лолида 2", но успя да си ги върне в последната отсечка за деня.

„Дадох всичко от себе си - заяви Солберг. - Вече набрах скорост, но в последния етап беше наистина много, много хлъзгаво. Не беше лесно. И преди съм се борил с Ожие. Резултатът е 1:0... но той записа невероятен ден, наистина впечатляващо. Опитвах се да бъда разумен и да карам по моя си начин, но явно бях твърде предпазлив и нямах късмет със спуканата гума. Има още много до края, надявам се утре да водя или да се боря за лидерството.“

Щастлив, че отново е в челото и само на секунда от първото място, Ожие призна, че втората позиция може да се окаже полезна в събота.

James Bond called, he wants his movie scene back#WRC | #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/Wq4rpRug92 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 13, 2026

„Беше добър ден. Със сигурност съм доволен, всъщност е по-добре да не водя тази вечер. Знаем, че в събота следобед винаги започва да вали и в повечето случаи пилотите отзад изпитват затруднения. Утре е големият ден тази седмица, ще бъде огромно предизвикателство“, обясни той.

Лидерът в шампионата Елфин Еванс влиза в съботния ден с изоставане от 20 секунди. Уелсецът направи подобна прогноза, казвайки: „Утре, ако съдим по миналите години, ще настане пълен хаос. Никога не си готов за това.“

Уелсецът имаше проблеми със спирачките на своя автомобил в началото на деня и така и не успя да намери оптималните настройки на автомобила в петък.

Сами Паяри беше пилотът, който трудно можеше да бъде изместен от оптималното си темпо. Най-бърз в четири от седемте етапа за деня (и втори времена в други две отсечки) и се оказа, че единствено Ожие е по-бърз от него днес.

Финландецът завърши деня 4-и и сподели: „Днес се наслаждавах на отсечките. Разбира се, в някои етапи беше тежко, но се опитах да играя умно там, където видях, че рискът е най-голям. Пътят до финала е още много дълъг, но днешният ден беше наистина позитивен. „Видях, че някои от колегите ми гледаха записи от моите първо минавания по обяд, така че мисля, че това е показателно..."

Тойота държеше първите пет позиции до предпоследния етап в петък, когато пилотите на Хюндай Тиери Нювил и Адриен Фурмо изпревариха Такамото Кацута.

Денят на Кацута се провали, след като той спука двете си предни гуми в първия следобеден етап. Останал без резервни гуми, той беше принуден да възприеме по-консервативен подход през останалата част от деня.

Пред него разликата между двамата пилоти на Хюндай е само 1,2 секунди. Нювил е отпред, въпреки проблем с налягането на водата в предпоследния етап. Смята се, че проблемът е причинен от счупен вентилатор. След като работи по колата в прехода между деветия и десетия етап, белгиецът успя да завърши последната отсечка, но не се задържа дълго на финала, споменавайки за още проблеми.

Денят на Фурмо беше силен, като той се класира в топ три в три от етапите.

„Щастлив съм - усмихна се французинът на края на деня. - Избегнахме неприятностите и това е положително. Днес беше сух ден... и беше много забавно.“

Кацута се намира в „сандвич“ между пилотите на Хюндай, само на шест секунди зад Фурмо и с минута преднина пред Есапека Лапи. Лидерът в WRC2 Роберт Вирвес е девети в общото класиране, с 14,5 секунди пред миналогодишния победител в категорията Гас Грийнсмит.

Тяхното влизане в топ 10 беше подпомогнато от тежкия ден и за двамата пилоти на М-Спорт Форд. Джош Макърлийн отпадна със счупен корпус на скоростната кутия в осмия етап, докато Джон Армстронг беше принуден да спре и да ремонтира повреди по своя автомобил в следващата отсечка. Армстронг избегна отпадането, но загуби 24 минути, докато поправяше повреда по трансмисията, вероятно причинена от удар.

За събота се прогнозира дъжд, който ще се придвижи на север към Накуру. Програмата включва две серии от по три етапа, включително страховитата отсечка "Спящия воин".

Снимки: Gettyimages