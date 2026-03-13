Оливър Солберг загуби малка част от преднината си в рали "Сафари"

Оливър Солберг загуби малка част от преднината си на върха на класирането в рали „Сафари“ в рамките на днешните сутрешни три етапа на състезанието.

Денят започна малко по-късно от предвиденото, след като второто минаване на „Камп Моран“ беше анулирано. Причината за това решение беше лошото състояние на отсечката след вчерашните проливни дъждове край езерото Найваша.

⚠️ SS3 Camp Moran 2 has been cancelled due to deteriorating road conditions. Today’s action will begin with SS4 at 09:11 (local).#SafariRallyKenya | #WRC — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 13, 2026

В провелите се три етапа с обща дължина от 45.9 състезателни километра Солберг не даде нито едно най-добро време и така загуби 4.5 секунди от аванс, който имаше пред Елфин Еванс след вчерашните откриващи два етапа. Въпреки това Солберг продължава да води с 28.8 пред уелския си съотборник, а трети на 9.4 зад Еванс се движи Себастиен Ожие, който направи много силна атака сутринта.

Деветкратния шампион започна деня с пасив от 1:05.1 и навакса 26.9 секунди, след като записа една етапна победа, едно второ и едно седмо време в трите етапа, като се има предвид, че той спука и гума в края на последното изпитание преди обедния сервиз. Четвърти и пети се движат още двама пилоти на Тойота – Такамото Кацута и Сами Паяри, който регистрира две поредни най-бързи времена в двата етапа преди обедната пауза. Двамата изостават на съответно 1:04.2 и 1:31.9 от лидера Солберг.

Тиери Нювил е първи извън пилотите на Тойота, като световният шампион за 2024 година има пасив от 2:15.3 спрямо първото място със своя Хюндай. Той води с 4.3 пред съотборника си Адриен Фурмо, който на свой ред има преднина от 6.9 пред Джон Армстронг от екипа на М-Спорт. Есапека Лапи се движи девети с третата кола на Хюндай, като финландецът изостава с 32.9 от Армстронг.

Челната десетка оформя лидерът в WRC2 Гас Грийнсмит с Тойота, който има преднина от 5.5 пред Роберт Вирвес (Шкода). Трети в категорията е Фабрицио Салдивар (Шкода), който изостава с 37.3 от Грийнсмит и води с 41.8 пред Андреас Микелсен (Шкода). Между Вирвес и Салдивар в общото класиране се движи Джош Макърлийн, който и днес имаше проблеми с охлаждането на своя автомобил, който прегря в първия етап за деня.

След обедния сервиз предстоят вторите минавания на „Кедонг“, „Геотермал“, „Лолдиа“ и „Мзабибу“, която беше мината за първи път вчера. „Кедонг 2“ стартира в 13:05 часа българско време, а „Мзабибу 2“ е предвидена за 16:04 часа.

Снимки: Imago