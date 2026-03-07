Борусия Дортмунд потрепети в края, но все пак измъкна трите точки в Кьолн

Борусия (Дортмунд) спечели категорично с 2:1 в гостуването на Кьолн в мач от 25-ия кръг на Бундеслигата. Резултатът бе открит от Серу Гираси (17’), но до голяма степен изходът от срещата бе решен и в добавеното време, когато домакините останаха с човек по-малко след червения картон на Джамай Симпсън-Пюзи. Преднината на “жълто-черните” бе удвоена след час игра от Максимилиан Байер (60’). Домакините вкараха почетно попадение чрез Якуб Камински (88’), но силите им не стигнаха за повече.

Срещата започна отлично за възпитаниците на Нико Ковач, които успяха да поведат след малко повече от четвърт час игра, когато след корнер топката бе лошо изчистена от защитник и бе върната обратно в пеналта, където Гираси се ориентира най-бързо и успя да реализира. Именно той направи нов пропуск пет минути преди края на първото полувреме. Балансът в срещата бе тотално нарушен в добавеното време, когато Симпсън-Пюзи направи голяма глупост и настъпи отзад опитващия да поеме топката Максимилиан Байер, който падна. Реферът веднага реагира и изгони централния бранител.

Играчите на Борусия Дортмунд удвоиха преднината си след час игра, когато Юлиан Брант и Байер осъществиха много елегантно двойно подаване, като вторият пое топката в наказателното поле и намери десния долен ъгъл на Швебе. Гостите сякаш се успокоиха от ситуацията и намалиха темпото, но това можеше да им изиграе лоша шега. Упорството на “козлите” даде резултат в 88-ата минута, когато те на няколко пъти спечелиха кълбото в наказателното поле на дортмундци и в крайна сметка Якуб Камински се разписа. Последваха няколко много силни минути за Кьолн, чиито играчи изцяло притиснаха противника в неговото наказателно поле. Стигна се до няколко много напрегнати момента пред Грегор Кобел, който трябваше да прави и решаващо спасяване, за да запази в крайна сметка преднината на Борусия Дортмунд.

С този успех възпитаниците на Нико Ковач се върнаха на победния път, след като допуснаха равенство в гостуването си на РБ Лайпциг и допуснаха поражение в “Дер Класикер” с Байерн Мюнхен. Те се намират на второто място с 55 точки, но на цели 11 от баварците. Кьолн продължава негативната си серия и няма успех в четири поредни мача в Бундеслигата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages