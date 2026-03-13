Гуардиола: Ако загубим точки срещу Уест Хам, битката за титлата приключва

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че ако неговият тим загуби точки утре при гостуването на Уест Хам, битката за титлата с Арсенал приключва. Лондончани имат аванс от седем точки, но “гражданите” са изиграли мач по-малко. Сити завърши наравно срещу Нотингам в последния си шампионатен мач преди 10 дни. През седмицата пък тимът допусна тежка загуба от Реал Мадрид в Шампионската лига, а реваншът от осминафиналите е във вторник.

Попитан дали сблъсъците с Реал ще се отразят на мача с Уест Хам, Гуардиола отговори: “Сега всичко е насочено към Уест Хам. Тези мачове са трудни. Да спечелиш Висшата лига е най-трудният трофей. Ние все още сме в битката, но знаем, че загубим ли точки, тя приключва. Удоволствие е да сме в подобна позиция. Миналия сезон не бяхме. Когато се стигне до последните 10 кръга, всеки отбор се бори за нещо”.

“Мисля много за това кое е най-доброто за отбора по отношение на избора на състав. Разбира се, не можем да играем с едни и същи 11 през три дни. Това няма да се случи. Имам мнение за мача в Мадрид, грешки в моите решения. През първото полувреме, първите 20 минути преди първия гол, бяхме изключителни, но след това… Бяха допуснати грешки, мачът се промени. Второто полувреме започнахме добре. Имахме шансове. Не за първи път е трудно. Губил съм много пъти в Шампионската лига”, допълни специалистът. Относно реванша той каза: “Това е мач, в който трябва да се опиташ да вкараш първия гол, да спечелиш. Какво и планове да имаш, понякога те се променят. Просто играеш мача и от неговото развитие се вижда дали имаш шанс или не”.

На въпрос дали Ерлинг Холанд е здрав и на линия за двубоя, треньорът отговори с “Да”, но не даде подробности за състоянието му.

Гуардиола коментира и разочароващото представяне на английските отбори в евротурнирите тази седмица: “И преди съм казвал, че сме най-доброто първенство в света. След това, което се случи през седмицата, не сме. Невероятно първенство сме, но в него става дума за един мач, не за два. Всичко може да се случи. Това означава, че другите първенства също са добри. Сега вече никой не се съмнява в Бодьо/Глимт. Топ отбор. Конкуренцията е сериозна, всеки е добре подготвен”.