Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Каляри
  3. Шеф в Каляри: Надявам се повече български деца да стигнат до академията

Шеф в Каляри: Надявам се повече български деца да стигнат до академията

  • 13 март 2026 | 12:11
  • 564
  • 0

Каляри провежда обучение на български специалисти по своята утвърдена методика. По този повод в София е директорът на академията на клуба Марко Марки, който води практически занимания с треньори от УФК Ботев София и училище по математика „Питагор“.

Шефът на академията на Каляри обучава наши треньори
Шефът на академията на Каляри обучава наши треньори

Специалистът даде специално интервю пред Sportal.bg, в което разкри повече подробности за програмата си в България и какво включва тя.

„Много се радвам за възможността да бъда тук, да представя Каляри и да бъда част от този проект. Целта на програмата е да развием способностите както на треньорите, така и на играчите, за да изградят стабилни основи – както във футбола, така и като личности. Това е отлична възможност да се комбинират училището и образователната система със спорта. Радвам се, че можем да представим тази програма именно тук“, заяви той.

Марки говори и за българските футболисти в Каляри, които са част от отбора на клуба в Примаверата, както и дали имат шанс скоро да достигнат до първия тим.

Трима българи играха като титуляри за Примаверата на Каляри, Сулев с гол
Трима българи играха като титуляри за Примаверата на Каляри, Сулев с гол

„Връзката между България и Каляри съществува от доста време и това е чудесно. Радвам се много за младите играчи, които представляват България и се развиват в Каляри. Пожелавам им само успех и развитие. Надявам се все повече деца, които се обучават от треньорите тук, да получат възможност да отидат в Каляри и по този начин да продължат развитието си“, коментира специалистът.

Какво мисли той за талантите в България и какъв съвет отправи към академиите у нас и младите футболисти – можете да видите във видеото.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Балтанов: Ще направим всичко възможно да продължим да надграждаме и подобряваме нашето представяне

Балтанов: Ще направим всичко възможно да продължим да надграждаме и подобряваме нашето представяне

  • 13 март 2026 | 10:56
  • 378
  • 1
Стойко Сакалиев: На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец

Стойко Сакалиев: На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец

  • 13 март 2026 | 10:12
  • 1424
  • 13
БФС подкрепя благородна кампания

БФС подкрепя благородна кампания

  • 13 март 2026 | 09:57
  • 496
  • 0
БФС поздрави Стефан Грозданов

БФС поздрави Стефан Грозданов

  • 13 март 2026 | 09:54
  • 436
  • 0
Капитанът на Етър преди дербито с Локо (ГО): Нашият отбор е по-качественият

Капитанът на Етър преди дербито с Локо (ГО): Нашият отбор е по-качественият

  • 13 март 2026 | 09:50
  • 451
  • 0
Босът на Фратрия: Българският футбол често изглежда твърде бавен и предвидим

Босът на Фратрия: Българският футбол често изглежда твърде бавен и предвидим

  • 13 март 2026 | 09:39
  • 1226
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 7367
  • 41
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 18818
  • 64
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 7270
  • 0
Реал Мадрид трябва отново да бъде велик отбор, амбициран е Арбелоа

Реал Мадрид трябва отново да бъде велик отбор, амбициран е Арбелоа

  • 13 март 2026 | 12:43
  • 749
  • 0
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 9139
  • 6
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 4531
  • 7