Шеф в Каляри: Надявам се повече български деца да стигнат до академията

Каляри провежда обучение на български специалисти по своята утвърдена методика. По този повод в София е директорът на академията на клуба Марко Марки, който води практически занимания с треньори от УФК Ботев София и училище по математика „Питагор“.

Шефът на академията на Каляри обучава наши треньори

Специалистът даде специално интервю пред Sportal.bg, в което разкри повече подробности за програмата си в България и какво включва тя.

„Много се радвам за възможността да бъда тук, да представя Каляри и да бъда част от този проект. Целта на програмата е да развием способностите както на треньорите, така и на играчите, за да изградят стабилни основи – както във футбола, така и като личности. Това е отлична възможност да се комбинират училището и образователната система със спорта. Радвам се, че можем да представим тази програма именно тук“, заяви той.

Марки говори и за българските футболисти в Каляри, които са част от отбора на клуба в Примаверата, както и дали имат шанс скоро да достигнат до първия тим.

Трима българи играха като титуляри за Примаверата на Каляри, Сулев с гол

„Връзката между България и Каляри съществува от доста време и това е чудесно. Радвам се много за младите играчи, които представляват България и се развиват в Каляри. Пожелавам им само успех и развитие. Надявам се все повече деца, които се обучават от треньорите тук, да получат възможност да отидат в Каляри и по този начин да продължат развитието си“, коментира специалистът.

Какво мисли той за талантите в България и какъв съвет отправи към академиите у нас и младите футболисти – можете да видите във видеото.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов