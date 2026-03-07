Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Комо продължава да мечтае за ШЛ след страхотен гол

Комо продължава да мечтае за ШЛ след страхотен гол

  • 7 март 2026 | 18:15
  • 515
  • 0
Комо продължава да мечтае за ШЛ след страхотен гол

Отборът на Комо записа третата си поредна шампионатна победа в Серия "А", след като спечели гостуването си на Каляри в ранния съботен мач от 28-ия кръг на италианския елит.

Съставът на Сеск Фабрегас взе аванс още в 14-ата минута, когато Мартин Батурина се възползва от нескопосаните опити на Алберто Досена да изчисти топката и успя да се разпише със своя шут. Домакините все пак изравниха в 56-ата минута, когато Себастиано Еспозито беше точен с глава отблизо след асистенция на Адам Оберт. Това доведе до натиск на гостите, който даде резултат в 76-ата минута. Тогава капитанът Лука Да Куня отбеляза победното попадение със страхотен шут от голяма дистанция. В оставащото време сардинци се постараха да избегнат загубата, но не съумяха отново да възстановят равенството.

Така петият в класирането Комо продължава да мечтае за дебютното си участие в Шампионската лига, след като събра 51 точки и се изравни с четвъртия Рома преди мача му от кръга. Каляри пък остана на 13-ата позиция със своите 30 пункта след петия си пореден двубой без успех.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

  • 7 март 2026 | 16:57
  • 1348
  • 0
Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

  • 7 март 2026 | 16:42
  • 792
  • 0
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 13985
  • 10
Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

  • 7 март 2026 | 15:55
  • 1490
  • 0
Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

  • 7 март 2026 | 15:32
  • 3225
  • 1
Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

  • 7 март 2026 | 14:50
  • 4228
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Арда, отмениха гол и дузпа на домакините

Ботев (Враца) 0:0 Арда, отмениха гол и дузпа на домакините

  • 7 март 2026 | 17:30
  • 6989
  • 10
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 15469
  • 13
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 13985
  • 10
Навсякъде поне по гол

Навсякъде поне по гол

  • 7 март 2026 | 17:30
  • 16845
  • 13
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 23839
  • 12
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

  • 7 март 2026 | 08:26
  • 29163
  • 14