Комо продължава да мечтае за ШЛ след страхотен гол

Отборът на Комо записа третата си поредна шампионатна победа в Серия "А", след като спечели гостуването си на Каляри в ранния съботен мач от 28-ия кръг на италианския елит.

Съставът на Сеск Фабрегас взе аванс още в 14-ата минута, когато Мартин Батурина се възползва от нескопосаните опити на Алберто Досена да изчисти топката и успя да се разпише със своя шут. Домакините все пак изравниха в 56-ата минута, когато Себастиано Еспозито беше точен с глава отблизо след асистенция на Адам Оберт. Това доведе до натиск на гостите, който даде резултат в 76-ата минута. Тогава капитанът Лука Да Куня отбеляза победното попадение със страхотен шут от голяма дистанция. В оставащото време сардинци се постараха да избегнат загубата, но не съумяха отново да възстановят равенството.

Como take all three points 👏#CagliariComo pic.twitter.com/mGimQrtCCX — Lega Serie A (@SerieA_EN) March 7, 2026

Така петият в класирането Комо продължава да мечтае за дебютното си участие в Шампионската лига, след като събра 51 точки и се изравни с четвъртия Рома преди мача му от кръга. Каляри пък остана на 13-ата позиция със своите 30 пункта след петия си пореден двубой без успех.

Снимки: Gettyimages