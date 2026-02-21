Популярни
  Лацио продължи да се дъни и не вкара на десет от Каляри

  • 21 фев 2026 | 23:41
Отборът на Лацио направи поредния си разочароващ мач този сезон и записа нулево равенство в гостуването си на Каляри от 26-ия кръг на италианската Серия А.

Загубените точки оставиха “орлите” на 11 точки от шестия Комо, който по-рано днес победи Ювентус. Така към момента изглежда “кауза пердута” футболистите от “вечния град” да се класират за европейските клубни турнири през първенството и ще трябва да се надяват на благоприятно развитие в турнира за Купата на Италия.

Тимът на Каляри от своя страна продължава да държи стабилна дистанция спрямо първия под чертата Фиорентина, пред когото води с 8 пункта.

