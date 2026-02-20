Популярни
  Каляри U20
  2. Каляри U20
  3. Трима българи играха като титуляри за Примаверата на Каляри, Сулев с гол

Трима българи играха като титуляри за Примаверата на Каляри, Сулев с гол

  • 20 фев 2026 | 16:43
  • 377
  • 0
Трима българи играха като титуляри за Примаверата на Каляри, Сулев с гол

Не един, не двама, а цели трима българи бяха титуляри за Примаверата на Каляри при домакинската загуба с 1:2 от Кремонезе в мач от 26-ия кръг на елитното младежкото първенство на Италия.

20-годишният халф Иван Сулев дори успя да се разпише от дузпа в 30-ата минута, след като гостите вече водеха с попадения на Адриан Ликунас (16’) и Лоренцо Пио Марино (26’). Цял мач на вратата на сардинци записа 18-годишният Атанас Кехайов, а в халфовата линия 17-годишният Кристиян Горанов игра в продължение на 68 минути преди своята смяна.

С тази загуба Каляри прекрати серията си от четири поредни равенства 2:2, като тимът не е спечелил нито един от последните си седем шампионатни мача и така се намира чак на 18-ата позиция с актив от 24 точки. Въпреки днешната си победа Кремонезе остава на последното 20-о място със своите 19 пункта.

