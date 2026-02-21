Популярни
Гонитба за топ 3 срещу търсене на стабилност в столичното дерби между ЦСКА и Славия – на живо със съставите
  Sportal.bg
  Каляри
  3. Каляри се радва на развитието на български талант

  • 21 фев 2026 | 15:17
В Каляри са доволни от развитието на 20-годишния български вратар Велизар-Илия Илиев през този сезон и е възможно през лятото да го вземат в своя първи състав, съобщава Николо Скира.

Авторитетният журналист определя талантливия страж като един от най-добрите на своята позиция в Серия С - третото ниво на италианския футбол. Илиев в момента играе там като преотстъпен в Аудаче Чериньола, като има общо 18 мача с 9 сухи мрежи и 20 допуснати гола. Юношата на Левски прекара четири години в школата на Каляри и през миналата кампания спечели Купа на Италия на ниво Примавера заедно с халфа Иван Сулев. През миналото лято обаче клубът реши, че е време младежкият ни национал да натрупа опит в мъжкия футбол. Засега това се отразява отлично на Илиев, като възможната му интеграция в първия състав на сардинци би се улеснила предвид факта, че последният му треньор в клубната Примавера беше именно настоящият наставник Фабио Пизакане, който също получава много похвали в дебютния си сезон в Серия "А".

Снимки: Imago

